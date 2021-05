Samsung Bixby 3.0 prend en charge l’anglais indien, maintenant disponible pour les séries Galaxy S21, Galaxy A52, Galaxy A72

Samsung Barre de son The Terrace 3.0, Bluetooth 4.2, HW-LST70T

Samsung Barre de son The Terrace HW-LST70T L'alliance parfaite avec votre TV The Terrace. Puissance très élevée. Couverture sonore plus large. Haut-parleur central. Protection IP-55. Un son puissant Caisson de basse intégré Entendez parfaitement tous vos films et séries avec la barre de son The Terrace, même en extérieur. La puissance et le caisson de basse intégré vous offre des basses puissantes, tandis que la technologie de contrôle des haut-parleurs permet de déplacer les quatre woofers simultanément pour créer un son puissant et riche pour vos soirées cinéma. Entendez les dialogues parfaitement Haut-parleur central (système 3.0 Ch) La barre de son The Terrace a été conçue pour vous offrir un son clair malgré le bruit ambiant qu'il peut y avoir à l'extérieur. L'intégration d'un haut-parleur central offre une expérience plus immersive, avec notamment des voix plus claires et des dialogues plus précis. Un son incroyable, où que vous soyez assis Tweeter large bande Profitez d'un son incroyable sur toute votre terrasse grâce au tweeter large bande qui offre une couverture sonore plus large. Experts en innovation acoustique Audio Lab Samsung Tous les produits audio Samsung sont développés dans notre Audio Lab en Californie, par une équipe d'experts et de passionnés de l'acoustique, pour vous garantir un son toujours plus exceptionnel. Résistant à l'eau et à la poussière Certification IP55 La barre de son The Terrace est la solution idéale pour un divertissement extérieur tout au long de l'année. Son indice de durabilité de l'étanchéité IP55 offre une performance et une protection contre les intempéries, y compris l'humidité, la poussière et la chaleur. Connexion Wi-Fi au téléviseur Connectez facilement et simplement votre barre de son au téléviseur sans fil grâce à la connexion Wi-Fi, et profitez d'un son exceptionnel. Connexion Bluetooth® au téléviseur Vous pouvez également connecter votre téléviseur via Bluetooth® et profiter de vos films, séries et musique favoris. Partager votre musique n'a jamais été aussi simple Diffusez votre musique via Wi-Fi et Bluetooth® La barre de son The Terrace utilise le Wi-Fi et le Bluetooth® pour une connexion rapide avec vos autres appareils. Connectez votre smartphone à votre barre de son en un instant et écoutez vos musiques favorites. Son optimisé pour chaque scène Fonction Adaptive Sound La barre de son The Terrace analyse le signal sonore pour optimiser automatiquement le son en fonction de la scène. La fonction Adaptive Sound vous permet d'entendre les voix clairement même quand le niveau sonore est faible. Accès simplifié Une seule télécommande résistante aux intempéries (IP-55) Plus besoin d'avoir plusieurs télécommandes. Une seule suffit. Contrôlez toutes les fonctionnalités de votre barre de son directement avec la télécommande de votre TV Samsung, directement depuis votre TV. Résistante à l'eau et à la poussière, profitez de vos contenus préférés à l'extérieur. Installation facile Accroche murale et...