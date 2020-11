Samsung annonce son «SSD intelligent», avec un processeur interne pour compresser les données, il stocke 12 To dans un espace de 4 To

Samsung, en collaboration avec Xilinx (récemment acquis par AMD), a dévoilé l’une des technologies sur lesquelles il a travaillé récemment. Cela a à voir avec le stockage sur SSD et surtout avec la compression. Avec l’idée d’économiser de l’espace et du volume, ces nouveaux SSD sont capables de stockez jusqu’à 12 To dans un volume de seulement 4 To.





SmartSSD CSD est le nom donné à cette nouvelle technologie pour les unités de stockage. « Computational Storage Drive » est la signification de l’acronyme final, et tout a à voir avec l’optimisation logicielle sur le SSD. Essentiellement ont placé un processeur à l’intérieur du SSD pour prendre en charge certaines tâches et optimiser l’espace disponible.

Le SSD avec son propre processeur

Les nouveaux SSD avec ce processeur interne de Samsung ont deux objectifs principaux. Le premier est supprimer les tâches de traitement de la puce principale de l’ordinateur. En attribuant des tâches liées au stockage directement au SSD, la charge de travail du processeur est allégée et, par conséquent, de meilleures performances peuvent être obtenues à partir de l’ensemble de l’ordinateur. Par exemple, il peut prendre en charge le cryptage et le décryptage du contenu enregistré.

Cependant, le deuxième objectif est plus intéressant. L’idée est compresser et décompresser les données en temps réel directement sur le SSD. Grâce à un logiciel, nous pouvons compresser les fichiers afin qu’ils prennent moins de place. Ce n’est pas nouveau et cela fait des années que nous sommes. Mais ici, le but est de le faire en temps réel et automatiquement. De cette façon, beaucoup plus d’informations peuvent être stockées sur le SSD sans augmenter sa capacité. C’est comme si à chaque fois que quelque chose était copié sur le SSD ou le SSD, les fichiers étaient compressés ou décompressés au format .zip ou .tar par exemple.

Le premier SSD de Samsung présenté avec cette technologie a le taille d’un SSD 2,5 pouces. La différence dans sa conception externe est la connexion qu’il apporte, qui n’est plus SATA. Ce changement vise à accélérer la transmission des données, à des vitesses de lecture séquentielle prometteuses allant jusqu’à 3500 Mo / s et à des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 3200 Mo / s.

Il n’y a actuellement aucun prix officiel ni disponibilité sur le marché. le SmartSSD CSD sera d’abord proposé aux entreprises et contacter directement Samsung. Nous verrons si, peut-être, dans quelques années, il atteindra le consommateur, lorsque l’utilisation de ce type de technologie sera normalisée.

Via | Forbes

Plus d’informations | Xilinx