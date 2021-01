Samsung «  annonce  »: ses prochains produits phares comprendront un GPU développé par AMD

Très prochainement, nous pourrons profiter des graphismes AMD Radeon sur les mobiles Samsung, ou du moins c’est ce que son patron nous a promis lors de la présentation de l’Exynos 2100.

Déjà en train de préparer le Unpacked 2021 que nous allons vivre ce jeudi 14 janvier, la vérité est que aujourd’hui Samsung vient à votre rendez-vous pour nous présenter officiellement leurs nouveaux chipsets Exynos 2100, qui à la fin sera sûrement le cœur électronique des modèles européens du Galaxy S21 dans toutes ses variantes.

Il s’agit des chipsets qui Ils devraient nous faire oublier l’embarras de l’Exynos 990 et sa comparaison inégale avec le Qualcomm Snapdragon 865+, mais ce ne sont pas les seules bonnes nouvelles de l’événement Exynos en 2021, puisque, tel que publié par les collègues de SamMobile, c’est le Dr Inyup Kang lui-même, président de Samsung System LSI Business, qui confirmé que très bientôt vaisseau amiral Samsung présentera des graphiques AMD Radeon haute performance.

Sûrement Nous ne verrons pas ces nouveaux GPU mobiles AMD dans le Galaxy S21, ne vous faites pas d’illusions, mais dans un proche avenir, ils amélioreront l’âme le jeu Samsung après Inyup Kang a commenté que ceci « GPU mobile de nouvelle génération » Il sera lancé « Dans le prochain produit phare » de Samsung.

Sans plus de détails, les meilleurs graphismes vus sur un smartphone sont attendus (dans le prochain « produit phare » de Samsung, pour être exact)

En fait, c’est que le géant sud-coréen affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec AMD au cours des deux dernières années, et après avoir abandonné ses cœurs personnalisés sur les puces Exynos, ce nouveau GPU pourrait arriver en tant que le grand sauveur de la prochaine génération de système sur puces par Samsung.

Il n’y a évidemment pas trop de détails, et Kang n’a révélé aucune information spécifique au-delà de celles évasif sur un « Produit vedette suivant » qui pourrait bien être le Galaxy Note21 ou même l’un de ces trois nouveaux pliants Samsung qui devraient déjà être au four d’ici 2021 … Certains ont même pensé à un Samsung spécifique pour le «jeu»!

Concernant les performances, nous ne pouvons pas vous dire grand-chose non plus, mais on s’attend à ce que nous soyons confrontés au GPU le plus puissant jamais vu dans un smartphoneLes attentes sont donc élevées pour les graphiques Radeon pour les plates-formes mobiles.

Dans tous les cas, certaines sources affirment que Le chipset Samsung Exynos avec graphiques AMD n’arrivera pas avant 2022, et cela « Produit vedette suivant » ce à quoi le patron de Samsung LSI fait référence, c’est le futur Galaxy S22. Nous espérons sincèrement qu’ils ont tort et nous pouvons le voir avant dans les magasins.

