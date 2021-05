Samsung annonce de nouveaux modèles pour la gamme Smart Monitor: tout ce que vous devez savoir

25 mai 2021 17:06:10 IST

Samsung annonce de nouveaux modèles pour son nouveau Gamme de moniteurs intelligents. Ces nouveaux modèles seront disponibles dans différentes tailles d’affichage, options de conception et fonctionnalités mises à jour. Cette gamme, y compris la variante M7 (résolution UHD) de 43 pouces récemment lancée, sera désormais disponible dans le monde entier. Doté d’un design élégant et d’une option de nouvelle couleur blanche, il sera disponible dans des variantes plus petites d’écrans de 24 pouces, 27 pouces et 32 ​​pouces. La gamme de moniteurs intelligents vise à répondre à la demande croissante d’écrans «tout faire» et à offrir une productivité améliorée et une expérience de divertissement immersive aux consommateurs.

Les fonctionnalités mises à jour des nouveaux modèles comprendront l’accès des utilisateurs au contenu gratuit en direct et à la demande avec TV Plus, ainsi que des suggestions intelligentes du nouveau Guide universel. Google Assistant et Amazon Alexa seront également ajoutés avec Bixby. Le modèle M7 sera livré avec une télécommande à énergie solaire ainsi qu’un port de sauvegarde USB-C, pour rendre les appareils Samsung plus durables.

«Notre gamme élargie de moniteurs intelligents continuera à fournir aux utilisateurs des moyens encore plus pratiques et flexibles d’accomplir leurs activités quotidiennes grâce à la technologie, leur permettant de vraiment« tout faire »grâce à une puissante connectivité mobile et PC sur le moniteur le plus intelligent disponible sur le marché aujourd’hui, », a déclaré Hyesung Ha, vice-président principal des activités d’affichage visuel chez Samsung Electronics.

Lancée en 2020, la série Samsung Smart Monitor est livrée avec un écran « tout-en-un » conçu pour les entreprises modernes, les universités et les consommateurs dont les maisons sont devenues des bureaux, des centres d’étude et des lieux de divertissement, tout-en-un. , pendant la pandémie. La série propose des applications multimédia et de productivité intégrées, une large gamme de connectivité, des haut-parleurs intégrés et une nouvelle télécommande à économie d’énergie alimentée par des cellules solaires.

Les utilisateurs peuvent exécuter les moniteurs sur DeX en plus du système d’exploitation Tizen habituel. DeX permet aux utilisateurs de connecter leur téléphone Samsung Galaxy ou Note à l’écran et de le transformer en ordinateur.

