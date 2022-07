Samsung a un plan pour traiter avec TSMC, Qualcomm et MediaTek

in

Si les Sud-Coréens terminent le projet, l’investissement dépasserait 200 000 millions de dollars pour mettre en place jusqu’à 11 usines de puces autour d’Austin, au Texas.

Alors que Samsung se vante d’avoir commencé la fabrication de puces de 3 nanomètres, la vérité est que résultats du marché Ils parlent d’eux-mêmes, laissant la firme sud-coréenne à la quatrième place de l’industrie mobile, derrière le géant Qualcomm mais aussi MediaTek et son plus âpre rival, Apple, qui célèbre le succès de ses puces Apple A Bionic.

En fait, c’est que La lithographie 4 nanomètres de TSMC s’est avérée beaucoup plus efficace et puissante que le vôtre, ce qui semble avoir conduit Samsung à envisager l’avenir de son Galaxy S23 exclusivement avec Qualcomm, du moins tant que se déplace stratégiquement pour combattre les géants du secteur des semi-conducteurs investir environ 200 000 millions de dollars dans un projet massif pour les États-Unis.

L’idée de Samsung, comme nous l’ont dit nos confrères d’Android Central, consiste à construire ni plus ni moins 11 usines de puces aux États-Unis aller jouer sur le territoire de Qualcomm, créer environ 10 000 emplois sur le chemin avec un investissement clairement de plusieurs millions de dollars.

Samsung veut créer un macro-complexe de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis pour concurrencer les géants des puces : jusqu’à 200 000 millions de dollars, 11 usines autour d’Austin et environ 10 000 nouveaux emplois.

Samsung est déjà dans le futur : ils ont commencé à produire des puces de 3 nanomètres

pas le premier Déménagement de Samsung au Texas pour améliorer sa capacité de production de pucesen fait, il y a quelques mois, des plans ont été révélés pour construire un nouvelle usine de semi-conducteurs à Taylor d’une valeur d’environ 17 000 millions de dollars.

maintenant il semble que ces plans ont été massivement étenduset Samsung aurait déjà soumis, selon les médias locaux, la demande et les autorisations nécessaires pour commencer la construction de 11 usines autour d’Austinoù les allégements fiscaux pourraient s’élever jusqu’à 4,8 milliards de dollars pour aider le géant sud-coréen à s’établir.

Deux des nouvelles usines seraient construites sur des domaines autour d’Austin même, le reste allant dans la région voisine de Taylor, ce qui entraînerait la production de plus ou moins environ 1 800 emplois dans la capitale de l’État du Texas et 8 200 autres à Taylor. L’investissement serait d’environ 162 000 millions de dollars à Taylor, plus 38 000 millions de dollars supplémentaires à Austin.

Quoi qu’il en soit, rien de tout cela ne sera rapide, car dans les plans de Samsung, il est commencer à fonctionner dans ces nouvelles usines en 2034achevant la construction de l’immense complexe de 11 usines dans environ 20 ansen 2042.

Samsung veut rattraper TSMC qui multiplie également les investissements aux États-Unis, et accessoirement s’implante sur le marché des semi-conducteurs où il est l’un des grands protagonistes, bien que toujours dans l’ombre des géants du secteur. Alors, on verra si le géant de Suwon parvient à accélérer tous ces plans, ou s’ils restent finalement dans moins d’usines ou même vont ailleurs.

Qualcomm continue de dominer le classement mondial des processeurs mobiles et Samsung est quatrième derrière MediaTek

