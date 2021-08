Samsung a-t-il accidentellement divulgué une photo du Galaxy S21 FE ?

Samsung Galaxy S21 5G (dual sim) 128 Go gris

Sorti en 2021, le Samsung Galaxy S21 5G (dual sim) 128 Go gris reconditionné appartient à la dernière génération des smartphones de Samsung. Étant un modèle haut de gamme, il est certifié IP68 : résistance sous l’eau à 1,5 m pendant 30 minutes et herméticité à la poussière. Arborant une façade en verre et une coque en aluminium, il se présente sous un coloris gris raffiné. Au niveau de l’écran, le Samsung Galaxy S21 5G (dual sim) 128 Go gris reconditionné se démarque. En effet, il embarque une dalle de 6,2 pouces qui est équipée des technologies Dynamic AMOLED 2X et HDR10+ pour un rendu net de toutes les images. En plus de cela, son écran sera protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus qui a déjà fait ses preuves par le passé. Étant un appareil moderne, le Samsung Galaxy S21 5G (dual sim) 128 Go gris reconditionné fonctionne directement sous Android 11. Grâce à cela, vous allez pouvoir accéder aux dernières mises à jour et profiter de l’interface immersive One UI 3.1. Au niveau technique, cet appareil est doté d’une mémoire vive de 8 Go très performante qui gère parfaitement sa fluidité. Vous bénéficiez d’une mémoire interne de 128 Go pour stocker vos fichiers en toute sécurité. En termes de photos, le Samsung Galaxy S21 5G (dual sim) 128 Go gris reconditionné est bien équipé avec son triple module dorsal de 12 Mpx, 64 Mpx et 12 Mpx ainsi que sa caméra frontale de 10 Mpx avec la fonction Auto-HDR. Désimlocké, réinitialisé et testé : le Samsung Galaxy S21 5G (dual sim) 128 Go gris reconditionné n’attend plus que vous. Quel que soit votre opérateur, il sera compatible dès la réception, pour une prise en main immédiate.