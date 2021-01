Samsung a supprimé une fonction de votre mobile, et vous ne l’avez même pas remarqué

Adieu la possibilité de masquer le trou dans l’écran des mobiles Samsung: il a disparu avec la dernière mise à jour.

Samsung met déjà à jour un bon nombre de ses mobiles vers Android 11 avec Une interface utilisateur 3.0, la dernière version de votre couche de personnalisation. Et bien que cette mise à jour apporte un bon nombre de nouveautés, a également été porté une autre fonction.

Au moins, ils le suggèrent de Sammobile, où ils indiquent que Samsung a supprimé une fonctionnalité du logiciel de son téléphone avec la mise à jour vers Android 11: c’est l’option qui permet masquer le trou dans l’écran des appareils à travers une « coupe » virtuelle.

Il n’est plus possible de masquer le trou dans l’écran des mobiles Samsung

Jusqu’à présent, Samsung offrait aux détenteurs de ses terminaux un écran Infini-O – La façon dont Samsung appelle les écrans avec un trou dans la partie supérieure – l’option cache ce trou à travers une découpe noire qui camouflait la caméra frontale comme si marge supérieure. Bien que l’activation de cette option rende une partie de l’écran inutilisable, elle a également donné aux appareils un apparence plus symétriquePar conséquent, certains utilisateurs ont décidé de le garder actif tout le temps.

Mais cela ne sera plus possible après mise à jour vers Android 11 avec One UI 3.0: Samsung aurait décidé supprimer cette optionet supprimez toute référence à celui-ci dans les manuels d’utilisation de vos appareils.

Il est donc très probable que Samsung n’a pas l’intention d’inclure à nouveau cette fonctionnalité dans ses mobiles à court terme.

Depuis que Samsung a introduit cette fonction pour la première fois dans ses terminaux, la société a fait du trou dans l’écran une attraction de ses appareils, et à aucun moment elle n’a tenté de masquer cet ajout de la même manière que d’autres entreprises l’ont fait. Par conséquent, bien que l’élimination de cette option puisse avoir du sens, elle réduit également le liberté de l’utilisateur lorsqu’il s’agit de personnaliser vos appareils.

