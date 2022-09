Samsung a créé son propre Big Brother en Corée et au Royaume-Uni

Une expérience menée par Samsung a placé une série d’invités de la génération Z dans une maison intelligente chargée des produits du fabricant, dans le but d’étudier à quoi ressemblerait la vie dans une maison intelligente.

L’IFA de Berlin continue d’apporter des nouveautés. Dans ce cas, nous parlons de Samsung, qui a révélé ses plans pour SmartThings d’une manière quelque peu particulière. Quelle a été votre proposition ? Bien « Enfermer » les employés de la génération Z dans une maison intelligente.

Pour ceux qui ne connaissent pas, la plateforme SmartThings de Samsung est le projet de la firme coréenne pour interconnecter les appareils intelligents via un seul endroit. Avec cette technologie comme axe central de leur expérience, de Samsung, ils essaient de nous montrer à quoi ressemblerait la vie dans une maison qui en serait équipée. Une partie de cette plate-forme comprend les célèbres Samsung AirTags, par exemple.

Cela a été le « Big Brother » de Samsung

Depuis deux semaines, les employés de la génération Z susmentionnés traînent avec des influenceurs et des étudiants à la soi-disant « Future Gen House » en Corée du Sud et au Royaume-Uni. C’est ce qui nous vient de SamMobile, en fait.

Dans cette Future Gen House, les invités ont rencontré cinq domaines d’intérêt différents centrée sur les gens de leur génération. Ceux-ci incluent la cuisine et le design, le sport et le fitness, les jeux et les divertissements. Les espaces communs comprennent une salle à manger et un salon. Quoi qu’il en soit, Samsung a partagé quelques vidéos montrant à quoi ressemblait la vie dans cette maison.

Samsung n’a pas dit grand-chose sur les bâtiments dans lesquels « l’expérience » a été menée, il n’est donc pas clair s’ils sont des lieux préexistants adaptés ou s’ils ont été construits de toutes pièces.

Le fabricant s’est concentré sur démontrer l’interconnectivité et la capacité de vos produits dans l’IoT, dans une gamme de produits qui va des SmartTV, en passant par les projecteurs jusqu’aux téléphones de l’entreprise, bien sûr.

Comme nous l’avons dit, pour l’instant les maisons intelligentes n’existent qu’en Corée du Sud et au Royaume-Uni, mais le fabricant veut ouvrir Future Gen Houses dans d’autres régions. Il s’agit notamment de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂