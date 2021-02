Samsung a confirmé qu’il fonctionnait sur des écrans enroulables et coulissants

01 févr.2021 14:26:19 IST

Samsung, non seulement célèbre pour ses smartphones, mais également pour ses panneaux AMOLED, est prêt à entrer dans le segment des écrans enroulables et coulissants en 2021. Samsung avait lancé ses combinés pliables sur le marché l’année dernière et pourrait rejoindre LG et Oppo dans l’écran enroulable. segment. Cette confirmation vient du vice-président senior Kwon-Young Choi de Samsung Displays, dans lequel Choi a déclaré Autorité Android que la société renforcerait sa présence sur le marché de l’affichage, grâce à des facteurs de forme innovants tels que les écrans roulants et coulissants.

Samsung avait lancé le smartphone Galaxy Fold avec écran pliable en février 2019, qui présentait un écran principal tactile de 7,30 pouces avec 1536 x 2152 pixels, ainsi qu’un écran secondaire de 4,60 pouces à l’avant avec une résolution de 720×1680 pixels. Compte tenu de l’écran enroulable, des rumeurs suggèrent que les nouveaux appareils pourraient glisser d’une diagonale de 6 pouces pour devenir une tablette de 8 pouces, ce qui correspond au Samsung Galaxy Fold, moins le pli du milieu.

La société n’a pas vraiment confirmé de détails sur le point de savoir si ces écrans enroulables ou coulissants seront destinés aux smartphones ou à d’autres appareils, mais avait déposé un brevet en 2019 pour un téléphone enroulable, ce qui correspond aux concepts d’Oppo et de LG qui ont basculé jusqu’à présent. .

Pour l’instant, Samsung est un fournisseur majeur d’écrans pour les iPhones d’Apple, mais compte tenu de la confirmation de l’entrée de l’entreprise dans le segment des écrans roulants et coulissants, rien ne confirme si Samsung lancera ses propres smartphones avec ces écrans.

Dans le même ordre d’idées, LG avait également présenté son premier téléphone enroulable au CES plus tôt ce mois-ci, mais des rumeurs récentes suggèrent que l’appareil ne sera pas lancé de sitôt, car LG prévoit de vendre l’entreprise de smartphones à quelqu’un d’autre.

.

