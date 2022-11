Sam’s Club lance la guerre des saucisses en vendant son combo de hot-dogs moins cher que celui de Costco

Vous avez peut-être vécu la guerre des sandwichs au poulet d’antan, où les chaînes de restauration rapide tentaient de se surpasser avec des volailles placées entre deux petits pains. Bien que ce conflit basé sur le gloussement se soit maintenant en grande partie apaisé, un nouveau combat alimentaire a émergé : et cette fois, c’est fini les hot-dogs.

Le 15 novembre, Sam’s Club a annoncé avoir baissé le prix de son combo hot-dog et soda de 1,50 € à 1,38 €. Walmart – le propriétaire du Sam’s Club – a révélé le changement lors d’un appel aux résultats du troisième trimestre.

« ​​L’argent des membres va aussi plus loin au Sam’s Club… nous améliorons également le shopping quotidien en abaissant le prix du combo café hot-dog de près de 10 % à 1,38 € », a déclaré le PDG de Walmart, Doug McMillon, aux investisseurs. pendant l’appel. « Partout dans le monde, nos équipes ont ce type d’état d’esprit. »

La nouvelle offre de hot-dogs apparaît désormais également sur le site Web du Sam’s Club, avec un langage qui pourrait être interprété comme des mots de combat.

Une bannière sur le site Web du Sam’s Club annonçant le nouveau contrat. le club de Sam

« Franchement, c’est imbattable », lit l’annonce qui apparaît sur le site Web du Sam’s Club. « Nouveau prix inférieur. Le même excellent combo hot-dog et boisson, et les recharges gratuites continuent de couler.

Le hot-dog de Sam’s Club a toujours été en concurrence avec Costco, qui propose une offre similaire à ses clients pour 1,50 € depuis le milieu des années 1980.

Le PDG de Costco, Craig Jelinek, a déjà confirmé qu’il n’était pas prévu d’augmenter le prix, probablement jamais. En fait, le co-fondateur de Costco Jim Sinegal a apparemment menacé une fois de tuer Jelinek s’il augmentait le prix de la transaction.

Costco peut avoir des coupes à faire s’il veut rattraper le Sam’s Club, qui offre déjà des prix d’adhésion inférieurs à ceux de Costco. Sam’s Club a également annoncé, comme quelques autres grands épiciers, qu’il empêchait l’inflation des prix des produits de base de Thanksgiving, ainsi que des prix inférieurs de 40% d’une année sur l’autre sur les queues de homard et les carrés d’agneau.

Si vous êtes l’un des nombreux à se demander : « Pourquoi ont-ils réduit le prix de 12 centimes ? » Sam’s Club explique son raisonnement, en quelque sorte, dans un article récent sur son blog.

« Un centime et deux sous peuvent ne pas sembler beaucoup et nous avons tendance à être d’accord – quand il s’agit d’une transaction sur un combo de hot-dogs », lit un article intitulé « C’est 12 cents. Et alors?! » sur le site du Sam’s Club. « Mais il y a une plus grande histoire en jeu ici. C’est un signal. C’est révélateur du voyage que nous sommes en train de faire – pour faire de l’adhésion au Sam’s Club l’abonnement le plus précieux que vous ayez. Et dans ce cas, cela signifie travailler douze cents à la fois.