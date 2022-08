Samaritan Featurette trouve Sylvester Stallone comme un autre type de super-héros

Icône hollywoodienne Sylvester Stallone taquine un autre type de super-héros dans la dernière featurette pour la sortie d’action à venir, samaritain. Publié avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube officielle Prime Video, le clip nous emmène dans les coulisses du film de super-héros sinistre et granuleux, tout en offrant une poignée de nouvelles images. Vous pouvez consulter le samaritain featurette, intitulée Combattez pour Granite Citydessous.

Un nouveau synopsis plus long pour samaritain a également été publié et lit; « Sam Cleary (Javon ‘Wanna’ Walton), 13 ans, soupçonne que son voisin mystérieux et reclus, M. Smith (Sylvester Stallone), est en fait une légende qui se cache à la vue de tous. Il y a vingt-cinq ans, le justicier surpuissant de Granite City , Samaritain, a été rapporté mort après une bataille enflammée dans un entrepôt avec son rival, Nemesis. La plupart pensent que Samaritain a péri dans l’incendie, mais certains dans la ville, comme Sam, espèrent qu’il est toujours en vie. Avec la criminalité en hausse et la ville au bord du chaos, Sam se donne pour mission d’amener son voisin à sortir de sa cachette pour sauver la ville de la ruine. »

Réalisé par Suzerain Julius Avery et produit par Sylvester Stallone et Braden Aftergood à partir d’un scénario de Bragi F. Schut, Samaritan met en vedette Sylvester Stallone dans le rôle de Joe Smith AKA Samaritan aux côtés de Euphorie et L’Académie des Parapluies Javon Walton dans le rôle de Sam Cleary. Le casting de soutien comprend des gens comme Martin Starr (Spider-Man: loin de chez soi), Moisés Arias (Le roi de Staten Island), Dascha Polanco (Dans les hauteurs), Natacha Karam (La vieille garde), ainsi que Jared Odrick, Michael Aaron Milligan, Deacon Randle et Jeu des trônes l’acteur Pilou Asbæk en tant que chef de gang, Cyrus.

Samaritan devrait sortir vendredi sur Prime Video

Les fans de super-héros et de films d’action attendaient samaritain pour un certain temps. La libération de samaritain a été retardé à plusieurs reprises, le film devant initialement sortir en salles le 20 novembre 2020, avant d’être repoussé au 11 décembre 2020, puis au 4 juin 2021. Désormais, Samaritan sera plutôt diffusé directement dans les maisons des gens, atterrissant sur Prime Video cette semaine.

Décrit comme « une nouvelle vision sombre des films de super-héros », samaritain promet toutes sortes de chaos classés R, le réalisateur Julius Avery révélant que le projet verra Sylvester Stallone, 76 ans, faire ce qu’il fait le mieux; envoyer les méchants aussi violemment que possible.

« Nous n’avions pas vraiment de super-héros. Nous n’avions que des héros d’action. Et Sly était ce qui se rapprochait le plus d’un super-héros. Alors, pour le mettre dans un film de super-héros ? » le cinéaste a expliqué. « C’est frais et cool et quelque chose dont les gens vont s’amuser. C’est un grand film d’événement – nous voyons nos héros botter des culs. Nous allons voir Sly faire des choses qu’il n’a pas faites depuis longtemps, et d’une manière vraiment inventive. Il a 73 ans ! Je suis étonné de tout ce qu’il fait réellement. Je vous le dis, la plupart des gars dans la vingtaine ne seraient pas capables de faire ce que Sly fait dans ce film. »





samaritain est prévu pour le 26 août 2022 par United Artists Releasing et Amazon Studios en streaming sur Prime Video.