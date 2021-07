Samantha Josephson tuée après avoir pris un faux Uber, le petit ami d’une étudiante l’a retrouvée alors qu’elle disparaissait

Sécurité. C’est le mot principal que chaque femme a dans sa tête lorsqu’elle sort de sa porte d’entrée tous les jours.

Suis-je en sécurité ? Comment ma sécurité peut-elle être mise en danger ? Est-ce que quelqu’un me suit ? Comment puis-je être plus en sécurité ?

Malheureusement, Samantha Josephson ne pourra plus jamais se poser ces questions, car l’étudiante de l’Université de Caroline du Sud a été assassinée, prétendument par le conducteur d’une voiture qu’elle a confondu avec son Uber, aux premières heures du vendredi 29 mars. 2019.

Le procès pour meurtre contre un homme de Caroline du Sud nommé Nathaniel David Rowland, 27 ans, a commencé la semaine dernière. Il est accusé d’avoir kidnappé et tué la lycéenne, qui est accidentellement montée dans sa voiture, pensant que c’était son Uber.

Qu’est-il arrivé à Samantha Josephson ?

Josephson était un étudiant en sciences politiques de 21 ans qui n’était qu’à quelques semaines d’obtenir son diplôme de l’USC avec une bourse complète à la Drexel Law School lorsque la tragédie a frappé.

Son petit ami, Greg Josse, a témoigné qu’elle était sortie dans un bar qu’elle fréquentait régulièrement avec des amis pour célébrer son admission à la faculté de droit.

« Je lui ai dit de se changer les idées, de sortir avec ses amis, qu’elle travaillait tellement dur, qu’elle était entrée à la faculté de droit, qu’elle méritait de passer une soirée pour célébrer cela », a déclaré Josse. « Je lui ai juste dit de sortir et de s’amuser ce soir-là. »

La vidéo de surveillance de cette nuit-là montre une Chevrolet Impala 2017 noire faisant le tour du pâté de maisons alors que Josephson attendait un Uber qu’elle avait appelé pour la ramener chez elle.

L’étudiante de l’USC et originaire du New Jersey a fait, comme beaucoup d’entre nous, quelque chose pour l’aider à rester en sécurité tout en utilisant le service de conduite; elle a partagé son emplacement avec son petit ami et son colocataire afin qu’ils puissent s’assurer qu’elle rentre chez elle en toute sécurité.

Josse et la colocataire de Josephson disent qu’ils ont tous les deux suivi son itinéraire vers son domicile via son téléphone portable sur l’application Find My Friends qu’ils ont tous partagée. Malheureusement, cela n’a pas sauvé Josephson.

Son petit ami a déclaré au tribunal qu’il avait observé en temps réel le véhicule dans lequel elle se trouvait se diriger « dans la direction complètement opposée » de sa maison. Lorsqu’il a remarqué cette erreur, il a essayé d’envoyer des SMS mais n’a reçu aucun accusé de lecture. Quand il a essayé d’appeler, il est allé directement à la messagerie vocale.

Son emplacement a rapidement cessé d’être partagé avec lui, ce qui, selon J. Josse, « ne s’est jamais produit auparavant dans notre relation ».

Pensant qu’elle avait peut-être laissé son téléphone dans l’Uber, il a essayé d’appeler ses colocataires pour voir si elle était revenue en toute sécurité. Ils n’avaient pas non plus de ses nouvelles. Il s’est endormi à 5 heures du matin, ne sachant toujours pas ce qui lui était arrivé.

Le lendemain, Josephson n’avait toujours pas été localisée et sa colocataire a trouvé un e-mail sur l’ordinateur de Josephson disant que le trajet Uber avait été annulé.

Josephson a ensuite été retrouvée morte par des chasseurs dans une région éloignée à environ 65 miles de l’endroit où elle était montée dans la berline noire et à seulement deux miles de la maison familiale de Rowland. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises, avec « jusqu’à 100 coups de couteau, égratignures et autres blessures » retrouvées sur son corps.

Rowland a été arrêté après que son véhicule a été repéré ce samedi. Des images de la caméra corporelle montrent qu’il s’est enfui de la police dès que l’officier a commencé à expliquer que sa voiture correspondait à la description d’un véhicule qu’ils recherchaient. Il a été détenu à quelques pâtés de maisons par un autre officier.

Les enquêteurs ont trouvé une grande quantité de sang de Josephson, ainsi que des échantillons de ses cheveux et de ses empreintes digitales, dans le coffre de la voiture et dans la zone des passagers.

Le véhicule contenait également son téléphone portable, un contenant d’eau de Javel, des lingettes germicides et un nettoyant pour vitres. De plus, les verrous de sécurité pour enfants de la voiture ont été activés, ce qui, selon les policiers, était destiné à l’empêcher de s’échapper.

Les procureurs affirment avoir des preuves vidéo montrant Rowland essayant d’utiliser la carte de débit de Josephson à plusieurs reprises, y compris une tentative de l’utiliser pour retirer de l’argent de son compte bancaire, ainsi que de vendre son téléphone.

De plus, la petite amie de l’époque de Rowland a déclaré avoir vu du sang dans sa voiture quelques heures après la disparition de Josephson, ajoutant qu’elle l’avait également vu plus tard nettoyer la voiture avec de l’eau de javel, ainsi qu’un couteau de chasse.

Des draps, des vêtements et « un outil multifonction avec des lames de couteau, tous contenant du sang », ont été trouvés dans la poubelle à l’extérieur de l’appartement de cette femme peu de temps après que Josephson a été retrouvé mort.

Rowland a maintenu qu’il est innocent, avec son avocate de la défense, Alicia Goode, notant que l’ADN de Rowland n’a pas été trouvé sous les ongles de Josephson ou sur son corps.

Goode a également déclaré qu' »un enquêteur avait photographié Rowland dans les 24 heures suivant son arrestation et que sa peau ne présentait aucune marque ou coupure qui aurait été compatible avec le fait que Josephson l’ait combattu ».

Cependant, le médecin légiste et analyste de l’ADN Ryan Dewane a déclaré cette semaine que bien que son ADN n’ait pas été trouvé sous les ongles de Josephson, son ADN a été « presque définitivement » trouvé sous le sien.

Les parents de Josephson, Seymour et Marci Josephson, sont devenus des militants pour la sécurité du covoiturage depuis la perte de leur fille.

Des histoires comme celle de Josephson nous font peur, ramenant de nombreuses questions dans nos têtes sur le fait que nous pouvons rester en sécurité en utilisant des services de covoiturage comme Uber ou Lyft.

À cette fin, ses parents ont créé la Whats My Name Foundation, dont la mission est « d’éduquer le monde sur la sécurité du covoiturage, de soutenir des organisations caritatives et d’offrir des bourses d’études à des lycéens sélectionnés ».

La fondation What’s My Name présente un plan de sécurité en quatre étapes nommé d’après Josephson : SAMI.

Arrêter: « Planifiez à l’avance. Avant de demander une course, réfléchissez à votre destination et examinez les fonctions de sécurité de l’application afin de savoir comment les utiliser. »

Demander: « Demandez à votre chauffeur ‘comment je m’appelle’ pour confirmer qu’il a réservé un voyage avec vous via l’application de covoiturage. »

Correspondre: » Faites correspondre la marque, le modèle et la plaque d’immatriculation de la voiture avec ceux affichés dans l’application. «

Informer: « Partagez les détails de votre voyage avec un ami. Utilisez la fonction ‘partager le statut’ dans votre application de covoiturage. »

Ils ont également travaillé avec les législateurs « pour plaider en faveur de politiques qui améliorent la sécurité des passagers en covoiturage », plusieurs lois ayant été promulguées depuis le décès de leur fille.

La Samantha L. Josephson Ridesharing Safety Act a été promulguée en Caroline du Sud le 5 juin 2019.

La loi exige que les véhicules de covoiturage affichent les numéros de plaque d’immatriculation sur le devant et soumet les personnes qui se présentent comme des conducteurs autorisés de covoiturage à des amendes et à une éventuelle incarcération.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a signé la loi de Sami le même mois.

La loi Sami exige que des pièces d’identité supplémentaires soient affichées sur les véhicules de covoiturage, en particulier des pancartes qui doivent être placées sur les vitres arrière du conducteur et du passager avec le nom du conducteur, sa photo et son numéro de plaque d’immatriculation, entre autres protections.

La loi sur la protection des passagers a été promulguée par le gouverneur de Caroline du Nord en août 2019.

La loi oblige les conducteurs de covoiturage à afficher un numéro de plaque d’immatriculation imprimé à l’avant de leurs véhicules et à avoir des panneaux lumineux sur leurs véhicules, ainsi qu’à créer une sanction pénale pour s’être fait passer pour un conducteur de covoiturage. Il fournit également des fonds pour des subventions accordées aux collèges pour éduquer les étudiants sur la sécurité du covoiturage.

Une législation supplémentaire dans ce même domaine est en attente tant au niveau des États qu’au niveau fédéral.

Le procès de Rowland devrait durer au moins une semaine de plus et est diffusé en direct sur YouTube par News 19 WLTX local.

S’il est reconnu coupable, Rowland risque la prison à vie sans libération conditionnelle.

Parfois, vous ne pouvez pas vous empêcher de monter seul dans un Uber, mais si à tout moment vous pouvez voyager avec un ami, faites-le. Il y a une certaine sécurité dans le nombre, donc chaque fois que vous pouvez partager un Uber avec un ami, faites-le.

Et quand vous le faites, n’oubliez pas de demander au chauffeur : « Quel est mon nom ? »

Deauna Nunes est une rédactrice adjointe qui couvre la culture pop, l’actualité et le divertissement pour YourTango et a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter et Instagram.