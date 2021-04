Sam Wilson révélé comme Captain America dans Final The Falcon and the Winter Soldier Poster

Après le début de la finale explosive de la saison vendredi dernier, tous les épisodes de The Falcon and the Winter Soldier sont maintenant diffusés sur Disney + pour les abonnés. Ceux qui souhaitent se gaver de toute l’épopée de 6 heures peuvent désormais le faire en une seule soirée de montre consécutive. Comme l’a révélé le dernier épisode, Sam Wilson d’Anthony Mackie est désormais officiellement le nouveau Captain America. Pour fêter ça, Marvel Studios et Disney ont publié une dernière affiche pour cette grande révélation, qui montre l’ancien Falcon dans son nouvel uniforme rouge, blanc et bleu.

Une nouvelle affiche mettant en vedette Sam Wilson dans le rôle de Captain America est maintenant disponible via les médias sociaux de Disney et Marvel. Les six épisodes, y compris la finale passionnante présentant les débuts officiels de Sam avec le bouclier emblématique, sont désormais diffusés exclusivement sur Disney +.

Sam Wilson fait ses débuts en tant que nouveau Captain America dans le sixième et dernier épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver. Comme le révèle le générique de fin, si la série est renouvelée pour la saison 2, elle s’appellera officiellement Captain America et le soldat de l’hiver. Quelques heures seulement après la première de la finale sur Disney +, il a été annoncé que Captain America 4 se passe officiellement aux studios Marvel.

Le faucon et le soldat de l’hiver Le créateur et showrunner Malcolm Spellman coécrira un quatrième film Captain America pour Marvel Studios. Pour le moment, aucun autre détail n’a été annoncé. On s’attend à ce que la suite reprenne peu de temps après les événements de la première saison de la série, Sam Wilson revenant en tant que nouveau Captain America. Aucun casting n’a été annoncé pour Captain America 4, et on ne sait pas quels personnages de Le faucon et le soldat de l’hiver reviendra sur grand écran.

Alors que la finale de la saison 1 de Le faucon et le soldat de l’hiver fait du bon travail en donnant aux fans une fin définitive pour cet arc d’histoire, il reste une douzaine de fils qui pendent dans les mauvaises herbes. Zemo a été emmené par les Wakandans et est piégé dans une prison flottante, Julia Louis-Dreyfus a été introduite dans le rôle de Contessa Valentina Allegra de Fontaine, ce qui aura de fortes implications pour aller de l’avant dans le MCU, et John Walker de Wyatt Russell est officiellement devenu Agent américain, et la dernière fois que nous l’avons vu, il était un peu un des gentils, en quelque sorte. L’avenir est grand ouvert pour cet arc particulier, et Marvel a suffisamment de matériel frais pour maintenir le MCU en marche pendant des éons.

Il y aura beaucoup à déballer à l’avenir, et on ne sait pas où Bucky et Captain America iront à partir d’ici. Il y a aussi la question de l’existence de Steve Rogers dans cette chronologie. Est-il vraiment sur la lune? Est-il mort? Chris Evans reviendra-t-il pour représenter le super-héros emblématique de Marvel dans son incarnation originale une fois de plus sur grand écran? Toutes ces questions trouveront une réponse quelque part dans le MCU. Nous ne savons tout simplement pas encore où. En attendant, nous pouvons regarder Anthony Mackie dans toutes ses étoiles et ses galons, il devient Captain America dans un avenir prévisible.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Captain America 4, Disney Plus, Streaming