Sam Wilson est déjà Captain America sur les réseaux sociaux officiels

Après la fin de « The Falcon and the Winter Soldier », c’était une question de temps pour Marvel Studios de confirmer l’image de Sam Wilson en tant que nouveau Captain America, présentant le personnage en tant que tel aux utilisateurs des réseaux sociaux sur les profils officiels du super-héros.

C’est un moment très attendu par de nombreux fans de MCU après qu’un Steve Rogers âgé ait remis le bouclier emblématique à Sam à la suite des événements de « Avengers Endgame ». De plus, la série Disney + a présenté un voyage tumultueux dans lequel le personnage a pu apprécier ce que ce rendez-vous signifie pour un homme afro-américain.

Le voyage de Sam pour assumer son nouveau symbole a commencé lorsque le gouvernement américain a trahi sa confiance en ignorant son souhait de garder le bouclier dans le musée Smithsonian pour le livrer à John Walker, un soldat qui a été nommé le nouveau Captain America et dont le comportement louche l’a conduit à être renvoyé sans inculpation et sans honneurs.

Marvel Studios confirme que son apparition finale avec le nouveau costume de Captain America ne sera pas temporaire et que le personnage sera désormais le nouveau porteur dudit titre. Le compte Twitter officiel du super-héros a changé l’image de Steve Rogers pour présenter Sam. La description «Je ne suis qu’un garçon de Brooklyn» a été remplacée par «À votre gauche», la première phrase que Rogers a adressée à Sam dans «Captain America: The Winter Soldier».

Après la fin de « Falcon and the Winter Soldier », Marvel Studios a confirmé que le quatrième opus de la saga Captain America est déjà en développement et que Sam sera le titre de cette nouvelle mission, écrite par Malcolm Spellman, showrunner de la série avec des possibilités de revoir Sam et Bucky dans le catalogue Disney + –

Le titre « Captain America et le soldat de l’hiver » à la fin de la série a été assimilé par les fans du MCU comme le nom possible que la série porterait dans sa deuxième saison. Alors que certaines rumeurs suggèrent que Steve Rogers pourrait être de retour, la vérité est que Marvel Studios est maintenant prêt à se débarrasser du poids de son héritage de Sam en abandonnant complètement son identité de Avenger dans un proche avenir.