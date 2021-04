Sam a révélé qu’ils étaient identifiés comme non binaires en 2019.

Sam Smith a un nouveau tatouage qui représente leur identité non binaire et c’est tellement gentil.

En 2019, le chanteur de ‘Diamonds’ a annoncé qu’ils n’étaient pas binaires et que leurs pronoms sont eux / eux. Dans les interviews I Weigh de Jameela Jamil, Sam a déclaré: « Je me suis parfois assis et je me suis posé des questions, est-ce que je veux un changement de sexe? C’est quelque chose auquel je pense encore: » Est-ce que je veux? » Quand j’ai vu le mot non-binaire, genderqueer, et que j’ai lu dedans, et j’ai entendu ces gens parler, je me suis dit: « Putain, c’est moi. » J’ai toujours eu une guerre entre mon corps et mon esprit. «

Sam a ajouté: « Non-binaire / genderqueer, c’est que vous ne vous identifiez pas dans un genre. Vous êtes un mélange de toutes les choses différentes. Vous êtes votre propre création spéciale. Voilà comment je le prends: je ne suis ni un homme ni une femme. Je pense Je flotte quelque part entre les deux. Tout est sur le spectre. «

LIRE LA SUITE: Trisha Paytas utilise maintenant les pronoms they / them après être sorti comme non binaire

Sam Smith lance un nouveau tatouage rendant hommage à l’identité non binaire. Photo: Stephane Cardinale – Corbis / Corbis via Getty Images, @mileslangford via Instagram

Jeudi 22 avril, le tatoueur Miles Langford du London Social a déclaré qu’il avait donné un nouveau tatouage à Sam. «ICÔNE @samsmith. Merci de vous être fait tatouer», a légendé Miles sur l’image.

L’œuvre se trouve sur le biceps droit de Sam et montre un jeune portant des sous-vêtements et des talons tout en se regardant dans un miroir. Nous n’avons pas la confirmation que la personne dans le miroir est en réalité Sam ou la vraie signification du tatouage, mais cela semble représenter son parcours d’acceptation du genre.

Sam Smith et le tatoueur Miles Langford. Photo: @mileslangford via Instagram

Sam a déjà déclaré qu’ils avaient toujours eu une relation difficile avec leur corps. Sam avait une liposuccion sur la poitrine à l’âge de 12 ans parce qu’ils avaient développé des seins en raison d’une quantité excessive d’œstrogènes stockée dans leur poitrine. Sam a également admis avoir toujours lutté avec leur poids, se mourant de faim pendant « des semaines » entre les séances photos.

Sam a poursuivi: « J’étais tellement conscient que cela affectait mon humeur et ma vie de tous les jours […] Tout ce que j’ai jamais été triste, c’est mon poids. Je lutte avec ça tous les jours. «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂