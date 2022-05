Sam Rockwell se souvient comment le « chaos » de son enfance l’a inspiré à devenir acteur

Jouer est dans le sang de Sam Rockwell.

Grâce à ses parents, Rockwell savait qu’il voulait être acteur dès son plus jeune âge. Quand il avait cinq ans, ses parents se sont séparés et il est allé vivre avec son père à San Francisco. Il passait chaque été avec sa mère à New York, et quand il avait environ 10 ans, sa mère, Penny Hess, lui a demandé de faire une pièce avec elle.

Depuis lors, Rockwell a toujours aimé le théâtre.

« Il y a quelque chose à propos d’être dans un théâtre sombre quand il fait beau dehors avec une tasse de café et un manque de vitamine D », a-t-il ri dans le dernier épisode de « Sunday Sitdown with Willie Geist ». « Il y a quelque chose de génial là-dedans. »

Une fois diplômé du lycée, Rockwell a décidé de s’essayer à une carrière d’acteur. Il a perfectionné son métier en s’entraînant avec William Esper dans son studio de théâtre et a déménagé à New York pour travailler à plein temps dans l’entreprise.

Mais après avoir vu ses parents lutter pendant des années, il savait que réussir n’allait pas être facile. Sa mère avait l’habitude de passer des auditions tout en travaillant dans un restaurant et en chantant des télégrammes.

Rockwell s’est retrouvé à refléter le chemin de ses parents et à faire de petits travaux juste pour joindre les deux bouts.

« J’ai travaillé dans des restaurants et tout ça. Donc, oui, j’ai vu ça de mes propres yeux », a-t-il déclaré à propos de la mouture. « Et mon père devait trouver un vrai travail. Il ne pouvait pas gagner sa vie en tant qu’acteur. »

Rockwell attendrait avec impatience ces chèques d’intérim qu’il recevrait entre deux emplois.

« Cela paierait parfois le loyer de l’été et parfois l’école de théâtre », a-t-il déclaré. « C’était comme gagner à la loterie. Vous obtenez un chèque résiduel de quelque chose, vous savez ; ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ ou quelque chose comme ça. »

Les choses n’ont pas vraiment commencé à s’améliorer pour Rockwell jusqu’à ce qu’il apparaisse dans « Confessions of a Dangerous Mind » en 2002. Bien qu’il « gagne sa vie » avant cela, il a dit que jouer à Chuck Barris était vraiment le moment où les gens ont commencé à le remarquer.

« C’est agréable d’être reconnu. C’est agréable de ressentir cela parfois », a-t-il déclaré.

Maintenant, Rockwell fait tomber la maison en tant que Teach dans une reprise de la pièce de David Mamet « American Buffalo », où il joue aux côtés de Darren Criss et Laurence Fishbourne.

Il a dit à Geist que ce qu’il aime dans le rôle, c’est à quel point c’est difficile.

« La seule façon de devenir un meilleur acteur est de jouer les grands rôles. Alors tu dois voir de quoi tu es fait et foncer », a-t-il déclaré.

Avec le recul, Rockwell dit que c’est « bizarre » qu’il ait autant de succès.

« Il y avait un peu de chaos dans mon enfance, mais cela a également expliqué pourquoi je suis ici, je pense. Et vous savez, le théâtre est un chaos contrôlé », a-t-il déclaré.

« C’est comme si vous surfiez sur une planche de surf, je suppose, en attendant une vague… vous n’avez qu’à faire avec », a poursuivi Rockwell. « Je pense que les meilleurs jeux vous emmènent en quelque sorte. Et si vous pensez que vous le contrôlez, vous vous trompez. Cela vous a pris. »

