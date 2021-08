Sam Reid est Lestat dans l’interview d’AMC avec l’émission de télévision Vampire

AMC Entretien avec le vampire La série a officiellement trouvé son Lestat le vampire en Sam Reid. L’acteur britannique aurait signé pour jouer le rôle principal de Lestat dans la prochaine série basée sur le roman populaire d’Anne Rice du même nom. On dit que ce casting pourrait représenter un investissement à long terme dans Reid, car AMC a également obtenu les droits de tous les films de Rice. Les Chroniques des vampires livres, dont beaucoup présentent également Lestat.

Ce casting fait de Reid le troisième acteur à incarner le vampire Lestat dans un film d’action réelle sur grand écran. Il a été joué par Tom Cruise dans les années 1994 Entretien avec le vampire avant que Stuart Townsend ne prenne plus tard une autre incarnation du personnage pour les années 2002 Reine des damnés. Si Reid finissait par reprendre le rôle dans d’autres projets pour AMC, il serait le premier à jouer Lestat plusieurs fois.

Sam Reid est surtout connu pour ses rôles dans des films comme Anonyme, Belle, et L’homme des chemins de fer. Il joue actuellement dans la série dramatique australienne Le lecteur de nouvelles et est également apparu dans La chasse, Agneaux de Dieu, Premier suspect 1973, et Le club des femmes astronautes. En 2019, il a eu un rôle dans le drame d’action En attendant les barbares aux côtés de Johnny Depp, Robert Pattinson et Mark Rylance.

AMC a commandé huit épisodes de la Entretien avec le vampire séries. Pour l’instant, on s’attend à ce que l’émission fasse ses débuts sur AMD et AMC Plus en 2022. Rolin Jones est scénariste, producteur exécutif et showrunner dans le cadre de son accord global avec le câbleur. Mark Johnson produit également dans le cadre de son contrat global avec AMC Studios, ainsi qu’aux côtés d’Anne Rice et de Christopher Rice. Alan Taylor est à bord pour réaliser les deux premiers épisodes.

L’année dernière, il a été rapporté qu’AMC avait acquis les droits de la nouvelle série d’Anne Rice Les Chroniques des vampires et La vie des sorcières de Mayfair. Aucun autre projet n’est actuellement en développement au-delà des huit épisodes Entretien avec le vampire série, bien qu’il semble probable que nous en verrons plus si cette nouvelle émission est un succès pour le réseau. Les pouvoirs en place attendent probablement de voir la réponse à Entretien avec le vampire avant d’approfondir la franchise, mais nous pourrions finir par voir beaucoup de Sam Reid en tant que Lestat dans les années à venir.

« Cela a toujours été mon rêve de voir les mondes de mes deux plus grandes séries réunis sous un même toit afin que les cinéastes puissent explorer l’univers vaste et interconnecté de mes vampires et sorcières », a déclaré Anne Rice dans un communiqué à l’époque. « Ce rêve est maintenant une réalité, et le résultat est l’un des contrats les plus importants et passionnants de ma longue carrière. »

« Le contenu ne manque pas dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, mais une propriété intellectuelle éprouvée qui a captivé des millions de fans à travers le monde est quelque chose de très spécial et rare, et c’est ce qu’Anne Rice a créé », a ajouté Sarah Barnett, présidente d’AMC Networks Entertainment. Groupe et AMC Studios. « Ces histoires et personnages remarquables sont très attrayants et nous avons le privilège de prendre en charge la gestion de ces œuvres légendaires et de collaborer avec un talent comme Rolin Jones pour trouver des moyens pour les nouvelles générations de fans de découvrir ces mondes. »

Entretien avec le vampire devrait arriver en 2022. On ne sait pas quand le tournage commencera. Cette nouvelle nous vient de Variety.

