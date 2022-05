Sam Raimi veut faire un film de Stephen King

Sam Raimi aimerait réaliser un film de Stephen King, a-t-il révélé à Cinemablend lors d’une interview d’une journée de presse pour Doctor Strange dans le multivers de la folie. Lorsqu’on lui a demandé quels romans de King en particulier il serait intéressé, il a mentionné ses favoris, dont certains ont déjà été adaptés pour l’écran par des cinéastes précédents. Raimi a gagné en popularité après avoir écrit, réalisé et produit en 1981 La mort diabolique, le classique culte mettant en vedette l’ami de Raimi, Bruce Campbell, dans le rôle de Ash. Raimi est responsable de l’écriture et de la réalisation des trois premiers films de la saga d’horreur.





Après avoir complété Evil Dead 2Raimi a réalisé et co-écrit Homme sombre, son premier voyage dans le genre cinématographique de super-héros. Suivant Homme sombre, Raimi a démontré sa gamme en travaillant sur divers films à travers les genres, y compris des comédies, des drames et un western. Raimi a dirigé son Homme araignée Trilogie, mettant en vedette Tobey Maguire, faisant de lui l’un des réalisateurs les plus populaires du début des années 2000. Homme araignée est entré dans l’histoire en devenant le premier film à rapporter plus de 100 millions de dollars en un seul week-end. Il enchaîne la trilogie à succès avec un retour à l’horreur avec le surnaturel Traîne moi en enfer.

Compte tenu de l’histoire du travail de Raimi et de sa position en tant que l’un des meilleurs cinéastes d’horreur, son désir de travailler avec l’auteur respecté ne devrait pas surprendre.

« Oh, absolument. J’adore The Shining, mais quelqu’un l’avait déjà. Et j’adorais Carrie, mais cela avait déjà été fait au moment où je l’ai lu. Et puis sa collection Night Shift est si brillante. Tant de ces histoires aurait fait de grands films. Rob Reiner en a fait un grand que je voulais faire aussi. Il y a donc eu beaucoup de grandes histoires de King dans lesquelles j’aimerais pouvoir m’impliquer. Peut-être que dans le futur, nous pourrons travailler ensemble « , a déclaré Raimi à Cinemablend .

Raimi revient à la réalisation (et aux super-héros) avec la sortie de Doctor Strange dans le multivers de la folie Vendredi.

La connexion Sam Raimi et Stephen King





Raimi passant derrière la caméra pour réaliser un roman de Stephen King ne serait pas la première fois que les deux se croisent.

Après que King ait regardé La mort diabolique au Festival de Cannes 1983, il l’a publiquement qualifié de son cinquième film d’horreur préféré de tous les temps dans une critique pour Crépuscule Magazine. Avec le soutien de King, le film a attiré l’attention et une sortie nationale de New Line Cinema.

Dans les années 1990, Raimi a travaillé comme acteur dans les versions mini-série de deux des livres les plus populaires de King : jouer un pompiste dans Le brillant et comme Bobby Terry, l’un des hommes de main de Randall Flagg, dans Le stand.

