Sam Raimi veut faire un autre film Spider-Man avec Tobey Maguire

Le directeur sam raimiqui a actuellement réalisé le prochain film »Doctor Strange dans le multivers de la folie » dit qu’il est possible de tourner un nouveau film Spider-Man avec Tobey Maguire mettant en vedette le héros arachnide. En una entrevista, Raimi que dirigió enteramente la trilogía original de Spider-Man de Sony junto con Maguire, declaró que tras trabajar en »Multiverso de la Locura », cree que »cualquier cosa es posible en el Universo de Marvel, cualquier équipe. J’aime Tobie. J’aime Kirsten Dunst. Je crois que tout est possible. »

Cependant, Raimi a noté plus tard qu’il « n’a pas vraiment d’histoire ou de plan » et qu’il n’est pas sûr « si Marvel serait intéressé par cela à ce stade ». Raimi a également déclaré que même s’il ne faisait pas un autre film de Spider-Man, il aimerait retravailler avec Maguire à un moment donné.

Au »Pas de retour à la maison », Peter Parker, joué dans le MCU par Tom Holland, reçoit l’aide du docteur Stephen Strange, pour cacher à nouveau son identité après que Mysterio l’ait révélée à la fin de 2019 » Spider-Man : loin de chez soi ». le sort se retourne contre lui et finit par dessiner des personnages de diverses franchises de Spider-Man, y compris la version de Maguire de Peter.

La trilogie »Spider-Man » de Raimi et Maguire a commencé avec un film du même nom en 2002. Le film s’est avéré être un énorme succès pour Sony, résultant en une suite, »Spider-Man 2 », qui a été créée en 2004. Les deux titres sont considérés parmi les meilleurs films de super-héros de l’histoire. et ils ont été un énorme succès au box-office.

Cependant, Spider-Man 3, sorti en 2007 et qui s’est avéré être un succès commercial, n’a pas été aussi bien accueilli par la critique. Après ce film, Sony a redémarré la franchise avec Andrew Garfield comme Peter Parker/Spider-Man.

Que la franchise recommence avec un autre acteur, a abandonné l’idée d’un quatrième film Spider-Man avec Maguire en tête. Même après des années, il a été confirmé qu’un quatrième volet était déjà en cours d’élaboration, dans lequel le personnage de « El Cuervo » apparaîtrait comme un méchant, Raimi voulant que l’acteur Jean Malkovitch prendra le rôle. On pensait aussi que Anne Hathaway participera en tant que « Black Cat » au film.

En attendant un nouvel épisode de Spider-Man avec Tobey Maguire en vedette, nous pourrons voir le retour de Sam Raimi en tant que réalisateur dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », dont la première aura lieu le 5 mai de cette année.