Sam Raimi se souvient de la réaction des fans des Web-Shooters « organiques » de Spider-Man de Tobey Maguire

Spider-Man : Pas de retour à la maison a attiré l’attention sur les films Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield, et avec la réalisation de Sam Raimi Doctor Strange dans le multivers de la folie, il a parlé franchement des aspects humains de son temps à travailler sur les sorties originales sur grand écran du héros Web de Marvel. Dans une histoire orale avec Variety, Raimi et l’écrivain David Koepp ont rappelé le contrecoup des fans concernant la version de Maguire de Spider-Man ayant des tireurs Web « organiques ».

En ce qui concerne les cinéphiles, personne n’est disposé à avoir son mot à dire sur les nouveaux films et émissions plus que les lecteurs de bandes dessinées Marvel et DC. Pour cette raison, il y aura toujours des plaintes concernant les changements effectués sur le chemin de la page à l’écran, et bien que Homme araignée a reçu beaucoup d’éloges lors de sa sortie en 2002, un aspect particulier de l’apparence de Spidey était un véritable point de discorde. Comme Raimi l’a expliqué, l’idée des tireurs Web de Peter Parker n’a vraiment pas été appréciée.

« J’en étais conscient, et ce n’était pas une bonne chose pour moi. Je n’ai pas eu une grande expérience des fans. Je ne pense pas que les fans pensaient que j’étais la bonne personne pour diriger Spider-Man dans général. Et puis les tireurs Web organiques – quand les fans ont découvert que j’allais dans cette direction, ils ont essayé de me faire retirer de la photo.

David Koepp a ajouté ses propres réflexions sur la question, reconnaissant qu’Internet devenait à l’époque un lieu où n’importe qui pouvait exprimer une opinion et s’attendre à ce qu’elle soit entendue. Il a déclaré: «Il y avait une culture Internet qui commençait tout juste à développer sa capacité à être laide. C’était probablement ma première expérience avec ce à quoi nous devons faire face tout le temps maintenant, à savoir la distraction des gens qui vous disent ce qu’ils pensent que votre film devrait être avant, pendant et après que vous le fassiez, et le faites très publiquement. Je soutiens les slingers Web organiques comme une idée plutôt cool. Ce n’était même pas mon idée. »

Les tireurs Web originaux de Spider-Man sont venus du début de l'idée de James Cameron







Avant que Sam Raimi ne soit amené à réaliser le premier film de Spider-Man, James Cameron était le premier à planifier le film, mais il semble que sa vision du film contenait plus sur la sexualité des adolescents que Sony ne le voulait dans un film qui allait être présenté comme un film de super-héros adapté à tous les âges des fans de bandes dessinées. Cependant, les tireurs Web internes de Peter étaient l’une des choses qui ont survécu aux plans originaux de Cameron pour le film. Comme l’a expliqué Koepp, ils ont joué un rôle dans l’une des métaphores qui ont apparemment conduit Sony à rechercher un réalisateur différent. Il a noté:





« [Cameron] poussé très loin la métaphore du développement sexuel des adolescents. Il y a un grand moment où Peter se réveille au lit avec des fils de toile partout sur lui. C’était comme, wow, je ne sais pas si nous pouvons faire le rêve humide, mais c’était assez drôle.

L’inclusion des tireurs Web organiques de Peter était l’une des choses qui ont été abordées dans Spider-Man : Pas de retour à la maison lorsque les trois Parkers ont comparé leurs différences avec un grand effet comique, et cela a vraiment ajouté à la camaraderie entre le trio de héros. Bien qu’il n’ait peut-être pas été initialement un ajout bienvenu au personnage en 2002, le temps l’a vu devenir plus accepté comme l’un des traits uniques de la variante Spider-Man de Maguire.





