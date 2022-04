Sam Raimi répond : qui est le plus puissant entre Doctor Strange et Scarlet Witch ?

merveille

Le mystère demeure chez les adeptes du Marvel Cinematic Universe et le réalisateur de la trilogie Spider-Man est encouragé à y répondre.

©IMDBWanda Maximoff

On a beaucoup parlé dans le passé du super-héros le plus puissant du monde. Univers cinématographique Marvel et Kevin Feige a un jour souligné que cette place était déjà prise par Captain Marvel. Cependant, au fil du temps, une autre candidate a émergé : Scarlet Witch, qui lors des événements de fin de partie des vengeurs, elle a vaincu Thanos presque à elle seule et dans WandaVision a réussi à éveiller tout son potentiel.

Cependant, le Sorcier Suprême, Doctor Strange, est aussi un personnage puissant et extrêmement débrouillard grâce à sa connaissance inépuisable de la magie et sa capacité à utiliser d’innombrables sorts à son avantage lors d’une bataille. Les fans de Univers cinématographique Marvel ils peuvent être confus lorsqu’ils décident quel personnage est le plus puissant.

Wanda contre étranger

Vient Doctor Strange dans le multivers de la folie où Stephen et Wanda Maximoff apparaissent, en principe, ensemble, mais selon des rumeurs à un moment donné du film, le vengeur pourrait devenir l’un des antagonistes de ce film tant attendu qui élargit le concept de multivers précédemment présenté dans des séries comme Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…? ou le film Spider-Man : Pas de retour à la maison.

sam raimi je parle avec fandango et a laissé son impression sur qui est le plus puissant parmi ces personnages : « C’est une question que je pose aux enfants sur le terrain de jeu depuis la troisième année. Qui est le plus fort parmi ces personnages ? Je pense que la magie de Wanda, dans la tradition Marvel, est plus puissante que presque tous les autres personnages de ce film, mais le docteur Strange a la connaissance des arts mystiques que Wanda n’a pas et l’aide de Kamar-Taj. »

Le réalisateur de la suite a poursuivi: « Si vous deviez les opposer les uns aux autres, différentes versions modifiées d’eux-mêmes… il pourrait y avoir un Docteur Strange qui est plus puissant que notre Wanda. Ou il pourrait y avoir une Wanda qui est plus puissante que notre Wanda ici. Donc, à cause de ces versions modifiées, c’est tout un fouillis de possibilités. ». Alors, c’est confirmé ? que le multivers sera important dans cette bataille de pouvoirs.

Les avancées du film qui sortira en salles le 5 mai ont montré la possibilité que le Docteur étrange suprême, un personnage qui a absorbé le pouvoir d’innombrables créatures mystiques pour devenir l’être le plus puissant de son univers. Ce méchant pourrait être plus puissant que Wanda. Au moins la Wanda que nous connaissons tous, bien que la possibilité d’avoir « variantes » fait de ce film un véritable mystère.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂