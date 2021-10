Sam Raimi explique pourquoi il a réalisé Doctor Strange 2 après le contrecoup de Spider-Man 3

Le cinéaste estimé Sam Raimi n’est pas inconscient de la réaction négative que la plupart des fans semblaient avoir Spider-Man 3, et maintenant il admet que cela l’a presque empêché de faire un autre film de super-héros. Dans l’état actuel des choses, Raimi a fait son retour chez Marvel lorsqu’il est devenu le réalisateur de Docteur Strange dans le multivers de la folie. Le tournage s’est terminé plus tôt cette année et le film devrait sortir en mars prochain.

Auparavant, Raimi avait impressionné les fans de Marvel avec son Homme araignée adaptation en 2002. Les fans ont été encore plus impressionnés quand il a sorti Spider-Man 2 en 2004. Alors que Sam Raimi avait l’intention d’aller jusqu’à au moins Spider-Man 4, le train de sauce a déraillé lorsque Spider-Man 3 créé en 2007. Ce fut un succès financier, mais de nombreux fans ont été déçus et la suite a été largement critiquée en conséquence.

De nombreuses années ont passé, mais Raimi n’avait pas oublié cet accueil négatif Spider-Man 3. Parlant de la situation dans une nouvelle interview avec Collider, le Homme araignée le réalisateur explique à quel point il hésitait à assumer le Docteur étrange 2 travail à cause de ce qui s’est passé avec ce troisième film de Spidey. En fin de compte, Raimi a tout de même décidé de se lancer dans le projet car il le considérait comme un défi.

« Je ne savais pas que je pouvais y faire face à nouveau parce que c’était tellement horrible, après avoir été le réalisateur de Spider-Man 3. Internet commençait à s’accélérer et les gens n’aimaient pas ce film et ils me l’ont certainement fait savoir. Du coup, c’était difficile à reprendre. Mais ensuite, j’ai découvert qu’il y avait une ouverture sur Docteur étrange 2. Mon agent m’a appelé et m’a dit : ‘Ils cherchent un réalisateur chez Marvel pour ce film et votre nom est apparu. Serais tu intéressé?’ Et j’ai pensé : ‘Je me demande si je pourrais encore le faire.’ Ils sont vraiment exigeants, ce genre de photos. Et je me suis dit : ‘Eh bien, c’est une raison suffisante.' »