Sam Raimi aimerait réaliser un film Batman

sam raimi Il est reconnu dans le monde du cinéma comme le réalisateur qui a révolutionné le genre super-héros avec sa trilogie de homme araignée avec Tobey Maguire. La deuxième entrée de cette saga bien connue est toujours considérée comme l’un des joyaux de ce genre de film. Rappelons que le cinéaste a également franchi une étape importante dans le genre horrifique.

Actuellement, sam raimi travaille dans le Univers cinématographique Marvel dans l’un des projets les plus ambitieux de la marque Kevin Feige : Doctor Strange dans le multivers de la foliequi cherche à étendre tout ce qui s’est passé avec le multivers dans la phase 4 du MCU et à poursuivre le phénomène soulevé dans Spider-Man : Pas de retour à la maison où l’on pouvait voir des personnages d’autres univers.

Sam Raimi et le chevalier noir

Le cinéaste a admis par le passé qu’il n’avait pas pensé à revenir au genre super-héros après la réaction négative de certains secteurs du fandom à son troisième opus du wall-crawler où il opposait le héros à Sandman et Venom. Cependant, Raimi a dit à propos de Doc étrange 2: « J’ai toujours aimé ses bandes dessinées, et le premier film était incroyablement bien fait » Et c’est pourquoi il a décidé de faire le film.

Le créatif a glissé que s’il pouvait choisir un héros pour sa filmographie, il se tournerait vers un personnage de DC Comics : Homme chauve-souris. « J’ai toujours aimé Batman. Si jamais je voyais le signal de la chauve-souris dans le ciel, je courrais. S’il entendait ce rire d’ombre profond et gargouillant venant de l’obscurité, il sortirait également avec hésitation. Et Spider-Man serait au-dessus de Doctor Strange, mais je ne veux pas le mettre en bas de ma liste ! »dit Raïmi.

La vérité est qu’actuellement Homme chauve-souris n’a pas qu’une mais trois versions au cinéma. On parle de Robert Pattinson dans le film de Matt Reeves et Ben Affleck dans le Univers étendu DC auquel s’ajouterait Michel Keaton dans les films Éclat et Fille chauve-souris avec la possibilité de devenir la chauve-souris titulaire du DCEU en laissant de côté la version acteur de fille disparue. ¡sam raimi va falloir patienter !

