Sam Raimi a révélé son état pour diriger Spider-Man 4

Le réalisateur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a évoqué la possibilité de travailler avec Tom Holland. Quelle est votre seule exigence pour le faire ?

Le Univers cinématographique Marvel continue de s’étoffer avec de nouveaux personnages adaptés des comics. Mais les fans fidèles de la franchise de super-héros ne peuvent pas oublier les noms classiques comme homme araignée. Le cas de Peter Parker est très particulier : depuis Tobey Maguire a donné vie à Spider-Man en 2002, les fans du studio attendaient de nouveaux épisodes. Pourriez-vous revenir avec un quatrième film? Votre responsable vous répond.

sam raimi Il était responsable de la réalisation de la première trilogie Spider-Man qui avait des méchants inoubliables comme le docteur Octopus ou le Green Goblin. C’est pourquoi Spider-Man : Pas de retour à la maison et le multivers, a fonctionné comme le projet idéal pour ramener à la fois Tobey Maguire et Andrew Garfield et leurs ennemis respectifs, en plus des performances attendues de Tom Holland dans le rôle principal.

Depuis, ceux qui ont apprécié le film attendent un quatrième volet avec Tobey Maguire ou un troisième volet d’Andrew Garfield, des longs métrages qui n’ont jamais pu être tournés à l’écran en raison de l’éternelle dispute entre Marvel Studios et Sony Pictures. Mais, en plus du retour du premier Spider-Man, la société de Kevin Feige a également réussi à faire revenir Sam Raimi dans la franchise.

Le réalisateur a été convoqué une nouvelle fois pour un film de super-héros, même si cette fois c’était pour Doctor Strange dans le multivers de la folie, avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen. Bien que les critiques du film aient été mitigées, il est indéniable qu’il s’agit d’un pari différent, puisqu’il s’aventure dans la terreur et dans un ton beaucoup plus sombre, typique de Raimi. Êtes-vous ici pour rester? Est-ce une indication que Spiderman 4 est proche?

Auparavant, le cinéaste expliquait qu’en réalisant Doctor Strange 2, il avait le sentiment que «tout était possible dans l’émerveillement”. Mais récemment, en dialogue avec le LA Times, il a précisé quelle serait sa seule condition pour être à nouveau dans les coulisses d’un film avec le sympathique voisin : «J’adore Spiderman. Oui j’aime Tom Holland sur le papier. Mais si je faisais un film Spider-Man, je ferais probablement devrait être avec Tobey”. Et il a plaisanté : «Ou je me casserais le cou”.

