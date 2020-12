Sam Raimi a joué un rôle clé dans les rumeurs de retour d’acteurs pour « Spider-Man 3 »

Sam Raimi a aidé à convaincre les stars de la trilogie de « Homme araignée » pour vérifier leurs papiers Studios Marvel et «Spider-Man 3» de Sony, selon un nouveau rapport.

Selon le rapport de scooper Daniel Richtman, Raimi jus « Un papier important » en convaincant ses stars de « Homme araignée » pour eux de revenir dans ce qui s’annonce comme un «Spider-Verse en direct.

Marvel et Sony ils doivent encore confirmer si les étoiles de « Spider-Man » reviennent; Les retours de Foxx et Molina ont été solidifiés ces dernières semaines par The Hollywood Reporter. Une chaîne internationale Sony a suscité des spéculations sur le Spider-Verse en direct présumé lors de sa publication et a ensuite supprimé une vidéo faisant allusion à à « les trois Spider-Man ensemble », dans la suite « Spider-Man: loin de chez soi » réalisé par Jon Watts.

Protagonisée par Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx et Benedict Cumberbatch, « Spider-Man 3 » sort en salles sur 17 décembre 2021.