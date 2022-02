Sam Neill parle du retour de Jurassic World Dominion et de ses retrouvailles avec de vieux amis

Dominion du monde jurassique a récemment lancé une bande-annonce officielle bourrée d’action, taquinant le retour des personnages hérités de 1993 parc jurassique. Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum reprennent leurs rôles de Dr Alan Grant, Dr Ellie Sattler et Dr Ian Malcolm dans Dominion du monde jurassique. Le troisième volet de la franchise, Dominion du monde jurassique, a été qualifiée de « conclusion épique de l’ère jurassique ».

Sam Neill, qui a été vu pour la dernière fois en 2001 Parc Jurassique 3fait son retour en Domination aux côtés des nouvelles stars Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Neill a parlé de son expérience en reprenant l’un de ses rôles les plus emblématiques. Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait en revenant dans la franchise après tout ce temps, Neill a déclaré :

« Eh bien, nous nous sommes bien amusés. J’étais ravi de le faire pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, pour être avec mes vieux amis Laura et Jeff, vous savez. Nous étions – c’était au milieu de la pandémie – nous étions enfermés ensemble dans un hôtel dans une Angleterre rurale quelque peu idyllique et tout le monde s’entendait très bien. La nouvelle distribution m’a beaucoup plu ; et la distribution établie de Jurassic World, ce sont juste les personnes les plus gentilles. Bryce et Chris sont des amoureux absolus. Parce que nous étions tellement assiégés par COVID à ce stade, nous avons senti que nous étions sur notre propre entreprise courageuse d’une certaine manière, et cela nous a rapprochés plus que jamais. Ce fut vraiment un moment inoubliable et j’en suis très reconnaissant.

Dominion du monde jurassique était à peine en production lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le monde en mars 2020. Après plusieurs retards, le tournage du film s’est terminé en novembre 2020 et la date de sortie a été reculée d’un an. Mais être ensemble pendant le confinement n’a fait qu’ajouter à la chimie du casting, estime Neill. Le réalisateur Colin Trevorrow a déjà projeté Dominion du monde jurassique pour les amis et les fans, mais Sam Neill a révélé qu’il n’avait pas encore vu le film. Il a également fait l’éloge de Dominationl’histoire ambitieuse de et taquiné des tonnes de dinosaures.

« Je n’ai pas encore vu le film fini. Je suis sûr que c’est une histoire très ambitieuse et énorme, beaucoup de personnages, beaucoup de dinosaures. (Rires) Ça va être incontestablement gros, alors ils l’ont tenu jusqu’à ce que, espérons-le, les cinémas soient complètement ouverts et tout ça. C’est quelque chose qui doit être vu sur un très grand écran.

Dominion du monde jurassique sera le troisième film de la trilogie suite et marque la fin d’une époque. Le film voit des personnages nouveaux et anciens s’associer pour maintenir l’équilibre dans un monde cohabité par des dinosaures. Les enjeux sont plus importants que jamais dans Domination. Colin Trevorrow revient pour réaliser le film à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Emily Carmichael.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineda, Justice Smith, BD Wong et Omar Sy reviennent dans Domination aux côtés des nouveaux venus Mamoudou Athie, Scott Haze, Campbell Scott, DeWanda Wise, Dichen Lachman et Isabella Sermon. Ils partageront l’espace d’écran avec les acteurs hérités, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui joueront des rôles cruciaux dans Domination.

Dominion du monde jurassique sera l’aboutissement non seulement de la trilogie de la suite, mais de toute l’ère jurassique, qui a commencé en 1993 par les brillants esprits de Steven Spielberg et Michael Crichton. Cependant, le producteur Frank Marshall a assuré que d’autres histoires avec les bêtes préhistoriques sont en préparation. Avec un peu de chance, Domination s’améliore par rapport à son prédécesseur de 2018 et livre une conclusion épique comme promis. Comme le dit Sam Neill, assurez-vous de regarder le film sur le plus grand écran possible.

Dominion du monde jurassique devrait sortir dans les salles du monde entier le 10 juin 2022.





