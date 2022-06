Sam Neill explique ce qui l’a fait revenir pour Jurassic World Dominion après si longtemps

Sam Neill rejoint ses co-stars de Jurassic Park Laura Dern et Jeff Goldblum dans Jurassic World Dominion, et ils font partie de sa raison de revenir.

L’une des plus grandes attractions de Dominion du monde jurassique est le retour de parc jurassique étoiles Sam Neil, Laura Dern et Jeff Goldblum. N’étant pas apparu dans la franchise depuis Jurassic Park 3 il y a plus de 20 ans, Sam Neill a maintenant expliqué pourquoi il avait décidé de reprendre son rôle d’Alan Grant après si longtemps. Après avoir été pourchassé par des dinosaures deux fois auparavant, il semble que la principale raison pour laquelle Neill veut revenir et être pourchassé par des créatures plus redoutables se résume à son amour pour le personnage, ainsi qu’à retrouver de vieux amis.

Suite au succès de parc jurassiqueNeill a abandonné la première suite, Le monde perdumais est revenu pour Jurassic Park 3 en 2001. Alors que le film offrait beaucoup d’action sur les dinosaures, y compris une brillante scène de ptérodactyle de l’original parc jurassique roman qui n’a pas été utilisé dans le film de 1993, la réaction globale au film a été réduite par ce qu’on a appelé une fin « cop-out », et il semblait que la franchise allait s’arrêter là.

FILM VIDÉO DU JOUR

À présent Dominion du monde jurassique met tout en œuvre pour clore la trilogie Jurassic World et livrer – pour l’instant – la fin de la parc jurassique saga. Tout en parlant à Gizmodo avant la sortie du nouveau film, Neill a expliqué que c’était une combinaison d’un certain nombre de choses qui l’avaient ramené à la suite. Il a dit:

«Eh bien, surtout sa grande et constante affection pour ces personnages et comment il voulait qu’ils soient complètement intégrés dans le monde de Jurassic World. Et donc ça m’a convaincu. Et aussi l’idée de sortir à nouveau avec Jeff et Laura, ce qui, bien sûr, est attrayant en soi.

Jurassic World Dominion a déjà ouvert dans certains pays

Images universelles

Alors que le film sortira dans le monde entier le 10 juin, Jurassic World : Dominion a déjà ouvert dans certains pays du monde et a démarré avec des résultats encourageants au box-office dans des pays comme la Corée du Sud et l’Italie. Avec Top Gun : Maverick actuellement en tête du box-office dans le monde entier, il est probable que le retour de haut vol de Tom Cruise aura une course de courte durée à la première place.





La Épopée jurassique a toujours été un grand plaisir pour la foule et Monde jurassique est devenu l’un des plus grands films de tous les temps à sa sortie. Alors que les deux franchises de la série se rejoignent, nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que le film se batte avec Doctor Strange dans le multivers de la folie être le plus grand film de l’année à ce jour.

Une chose est certaine, après le cameo décevant de Jeff Goldblum dans Jurassic World : Royaume Déchu, cette fois-ci, il n’y a aucun moyen que l’une des anciennes stars prenne un siège arrière et sera au centre de l’action à côté Monde jurassiquede Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Le film introduisant également les dinosaures dans le monde réel, il y a de quoi satisfaire les fans de la franchise.