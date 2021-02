Sam Neill défend Jurassic Park III: c’est vraiment bon

Jurassic Park III n’a pas tout à fait atteint les mêmes niveaux de succès que ses prédécesseurs, mais la star Sam Neill estime que la suite est plutôt sous-estimée. Après avoir assisté à la deuxième tranche, nous avons vu pour la dernière fois Neill dans le rôle du Dr Alan Grant en 1999 lorsque Jurassic Park III a été libéré. Plus de deux décennies plus tard, il reprendra le rôle une fois contre pour la suite à venir Monde jurassique: Dominion.

Bien que Jurassic Park III semble être la tranche la moins populaire de toute la franchise cinématographique, Sam Neill revient sur la suite avec beaucoup plus d’affection que beaucoup d’autres. En fait, Neill aime même la scène controversée où un vélociraptor parle au Dr Grant dans un rêve, et son seul véritable scrupule avec le film est que la fin semble un peu précipitée. Parler de Jurassic Park III dans une nouvelle interview avec Collider, voici ce que Neill avait à dire lorsqu’il a été interrogé sur sa première réaction à la lecture de la tristement célèbre scène de rapaces dans Jurassic Park III.

«J’ai pensé: ‘C’est plutôt cool!’ [Laughs] Je parlais juste à quelqu’un plus tôt dans la journée qui a dit: « J’aime vraiment Jurassic Park III et ça devient injuste [treatment]». .. Et j’ai dit: « Merci beaucoup! » Je suis d’accord que les 10 dernières minutes sont beaucoup trop faciles et trop précipitées, mais je pense que jusque-là, c’est vraiment bien. «

Dans l’interview, Neill explique également à quel point il se sentait plus à l’aise de jouer le Dr Grant dans le troisième film que dans l’original, car jouer un héros d’action n’était pas quelque chose qui lui venait naturellement. Comme l’explique Neill:

«Pour moi, au moment où je suis arrivé au n ° 3, probablement un peu tard dans la journée, j’avais en quelque sorte trouvé comment jouer ce personnage, ce que je n’avais pas vraiment compris dans le premier. Je essayait toujours de travailler, comment jouez-vous ce gars dans le chapeau? .. Et vous devez réfléchir à comment faire. C’est une compétence spéciale. Vous n’êtes pas seulement un personnage. Vous avez besoin de tout un ensemble de compétences. Vous J’ai besoin de tout un arsenal pour jouer un héros d’action et j’aurais aimé savoir quelles étaient ces compétences lorsque nous avons fait la première, mais nous y sommes! «

Monde jurassique: Dominion devrait sortir par Universal Pictures le 10 juin 2022. Avec Neill, la suite ramène également Laura Dern et Jeff Goldblum en tant que médecins Ellie Sattler et Ian Malcolm, respectivement. Les stars de la franchise Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reviennent également. Colin Trevorrow réalise à l’aide d’un scénario co-écrit avec Emily Carmichael.

En attendant, Neill peut être vu dans son prochain rôle principal dans Béliers. Réalisé par Jeremy Sims, le film suit Neill et Michael Caton comme deux frères séparés élevant des troupeaux séparés de moutons qui doivent mettre leurs différences de côté pour réunir leur famille et sauver le troupeau. Les premières critiques ont été très fortes et le film devrait sortir vendredi sur les plateformes de VOD. 5 février. Cette nouvelle nous vient de Collider.

