Sam Neill a été dérouté par Thor: Ragnarok bien qu’il soit dans la suite de Marvel

Thor: Ragnarok a brisé de nombreux nouveaux terrains pour le MCU. Le cinéaste Maverick Taika Waitiit a apporté une grande partie de son style personnel dans le film, qui comprenait de brefs camées de Matt Damon, Luke Hemsworth et Sam Neill en tant que troupe d’acteurs asgardiens. Dans une interview avec Collider, Neill a admis qu’il n’était pas en mesure de suivre complètement l’intrigue de Thor: Ragnarok quand il est allé regarder le film avec des amis.

« Je ne suis pas vraiment complètement nerd [into] la franchise Marvel. J’ai été complètement déconcerté par tant de choses. J’y suis allé avec des amis qui en savaient un peu plus que moi. Je me suis dit: « Savez-vous sur quelle planète nous sommes en ce moment? Est-ce que c’était Hopkins ou était-ce Loki? Et ils l’expliquaient, ils ont dit: «Vous êtes dans le film! Pourquoi devons-nous vous l’expliquer? J’ai dit: ‘Parce que je suis un peu perdu. Je suis vraiment perdu ici. Je ne devrais pas vraiment l’avouer. Je devrais vraiment savoir ce qui se passe. [Laughs] C’est étrange – ça ressemble à Tony Hopkins, mais ce n’est pas le cas! «

Ragnarok Ce n’était pas la première fois que Neill travaillait avec Waititi. Les deux avaient déjà collaboré sur Chasse aux Wilderpeople. Dans une interview précédente, Waititi avait révélé que le fait de jouer Sam Neill en tant qu’acteur asgardien jouant le rôle d’Odin dans une pièce écrite par Loki donnait l’impression que le film était un projet plus personnel pour le cinéaste.

« C’était juste grâce aux contacts. Si Loki allait écrire une pièce sur sa mort, puis il voudrait que les acteurs les plus talentueux possibles, les plus grandes stars du théâtre asgardien, viennent faire cette chose. Et d’ailleurs, est-ce le premier film depuis Jurassic Park que Jeff Goldblum et Sam Neill sont tous deux apparus dans le même film? Il s’agit de trucs multi-univers ici … « Vous savez, je fais souvent appel à beaucoup de mes acteurs de mes autres films … cela pour moi en fait davantage mon film. Cela me fait me sentir plus ancré, et un peu plus détendu. »

Il a été récemment révélé que Matt Damon reprendra son rôle dans le prochain Thor: l’amour et le tonnerre. Les fans veulent savoir si Neill reviendra également dans la franchise, jouant peut-être cette fois une pièce sur l’invasion de la Terre par Thanos. Auparavant, Neill avait tease la possibilité d’un caméo, à condition que les choses fonctionnent en termes de restrictions de verrouillage de voyage.

« Je pense que les chances sont raisonnablement élevées. Je pense que Taika a quelque chose dans sa manche. Nous verrons ce qui se passe. Voyage entre [New Zealand] et l’Australie est problématique pour le moment, mais nous verrons si quelque chose peut être réglé. «

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster, Jaimie Alexander dans Lady Sif, Chris Pratt dans Star-Lord, Dave Bautista dans Drax, Karen Gillen dans Nébuleuse et Christian Bale dans Gorr the God Butcher. Le film arrive dans les salles le 6 mai 2022. Cette nouvelle est apparue pour la première fois au Collider.

