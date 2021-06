Sam Heughan veut une actrice Marvel pour Outlander

Depuis le service de streaming Netflix l’a ajouté à sa bibliothèque de contenu, Étranger elle a acquis une plus grande reconnaissance dans le monde entier et est devenue l’une des séries préférées des téléspectateurs. Il compte actuellement cinq saisons de sortie, en attendant le sixième opus, qui est déjà terminé et arrivera début 2022 sur la plateforme Starz. Pendant ce temps, son protagoniste, Sam Heughan, a eu un échange avec une actrice Marvel et souhaite l’ajouter au projet. Regardez qui c’est !

Comme nous l’évoquions, le tournage du sixième volet est déjà terminé, après une année vraiment compliquée pour la production en raison de la pandémie de Coroanvirus. Cette semaine, nous avons découvert des photos des coulisses, ainsi qu’un amusant TikTok de Heughan et John Bell sur le tournage qui est devenu viral.

Récemment, il y a eu un échange de messages surprenant sur les réseaux sociaux, où les fans ont été témoins d’une proposition intéressante pour l’avenir du programme. Karen Gillan, célèbre pour incarner Nébuleuse dans l’univers cinématographique Marvel, a écrit sur son compte Twitter officiel : « D’accord, je suis en retard pour cette fête, mais j’ai commencé Outlander et je suis officiellement obsédé. ».

La réponse de Sam ne s’est pas fait attendre. De la même manière, il a cité son commentaire et a écrit : « Il est encore temps de retrouver une petite partie de toi, Karen… ». Pour ça, l’actrice du MCU a répondu qu’elle aimerait être « un maraudeur supplémentaire autour d’Inverness », car elle est née dans cette ville écossaise. Nous savons qu’ils ne sont actuellement plus en Écosse, mais qu’ils peuvent être incorporés d’une manière ou d’une autre.

Pour le moment, il n’y a pas de proposition officielle avec Karen, qui a de gros projets, comme Pirates des Caraïbes 6, Thor : Amour et Tonnerre et Les Gardiens de la Galaxie 3. Du côté de ÉtrangerIls auront une saison 6 de seulement huit épisodes, mais le septième volet aura 16 chapitres. Y aura-t-il de la place pour Gillan là-bas ?