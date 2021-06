Sam Heughan rejoint Peaky Blinders saison 6?

Plus d’une fois, Sam Heughan a déclaré que porter son origine écossaise à travers le monde est sa plus grande fierté et, c’est avec Étranger Comment fait-on ça. Dans la série, qui suit la vie d’anciens clans écossais, il incarne le propriétaire terrien Jamie Fraser, membre des Highlands les plus emblématiques du pays, et ce personnage est celui qui l’a propulsé vers une renommée internationale au point qu’il est aujourd’hui l’un des acteurs du moment.

Sam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser. Photo : (Starz)



En effet, grâce à Étranger, Sam Heughan Il a également réussi à augmenter le tourisme dans son pays. C’est d’ailleurs quelque chose qu’il a réalisé grâce à son programme avec Graham McTavish, Men in Kilts, auquel il vient de dire au revoir, mais qui a également connu un grand succès sur Starz Play. Mais maintenant, de nombreux projets se terminent et, par conséquent, les portes sont ouvertes pour d’autres qui continueront probablement à le relier à ses origines.

Est-ce que les rumeurs viennent de sauter qui indiquent que Heughan serait l’ajout surprise à la dernière saison de Peaky Blinders. Bien que cette information n’ait été confirmée par aucun membre de la série Cillian Murphy, les indications que cela se produirait se trouvent dans les réseaux de Sam, qui ne cesse de faire référence, à travers ses vêtements, au look que porte Tommy Shelby lors du strip.

La première carte postale téléchargée par Heughan avec le commentaire d’Ellis.



La première fois Sam Heughan a fait une petite approche à Peaky Blinders était en août de l’année dernière lorsqu’il a publié une carte postale de profil dans un endroit paradisiaque où il porte un béret Tommy Shelby typique et, de plus, son grand ami Tom Ellis n’a pas négligé les similitudes. « Peaky McBlinder » A écrit l’étoile de Lucifer à son collègue, qui n’a pu s’empêcher de rire au commentaire et, à partir de là, la relation entre l’idole écossaise et le personnage de Murphy ne s’est pas arrêtée.

Cependant, l’instantané qui pourrait inclure, immédiatement, le casting de Peaky Blinders, a été partagé le 13 mai. « Habillez-vous pour la tempête« C’était la phrase avec laquelle Heughan a accompagné la photographie dans laquelle il ressemble le plus à Cillian et qui, selon de nombreux fans, le rapproche de la série qui lancera bientôt sa sixième et dernière saison.

Pourtant, au-delà du fait que beaucoup souhaitent voir la star de Étranger Dans un autre projet aussi réussi que celui avec Cillian Murphy, tout semble indiquer que cela n’arrivera pas. Dans toutes les fuites qui ont été faites sur le tournage de la dernière édition, son nom n’a jamais été mentionné et, en plus, l’acteur est en vacances pour, plus tard, se plonger dans le tournage de la septième saison de la série basée sur le livres de Diana Gabaldon.