Sam Heughan rejoint la liste des prétendants de Shakira après sa séparation d’avec Piqué

célébrités

Shakira a confirmé sa séparation d’avec Gerard Piqué et, après cela, plusieurs prétendants ont commencé à émerger, dont Sam Heughan. Regardez les tests !

© GettySam Heughan rejoint les prétendants de Shakira

Grâce à son rôle de premier plan dans Étranger, Sam Heughan Il est devenu l’un des acteurs les plus connus de l’industrie cinématographique. Votre rôle en tant que jamie fraser l’a emmené au sommet en raison de sa grande représentation de ce combattant de la guérilla dévoué à sa famille. A tel point que, petit à petit, l’artiste a gagné encore plus de notoriété et de fans à travers le monde.

Cependant, maintenant Sam Heughan il fait tous les gros titres, mais pas à cause de son talent d’acteur. En effet, ces dernières heures, l’acteur s’est imposé comme l’un des nouveaux prétendants de Shakira. chanteur colombien vient de confirmer sa séparation d’avec son mari, Gerard Piquéet des milliers de rumeurs ont commencé à émerger autour de lui, notamment sur l’approche de divers acteurs.

Parmi eux se trouvent Henry Cavillqui a été écarté car il a un partenaire, Chris Evansl’un des bacheliers les plus éligibles de l’industrie et a maintenant rejoint Sam Heughan. l’acteur de ÉtrangerIl est un autre des célibataires les plus recherchés à Hollywood et les couples n’ont pas été rencontrés à de nombreuses reprises, mais maintenant les internautes ont trouvé une relation avec Shakira.

Apparemment, selon les fans de l’interprète, Heughan a commencé à la suivre hier alors que sa séparation n’était encore que rumeur. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il semble que Shakira a rendu la suite à Sam et maintenant ils se suivent. Bien sûr, il convient de noter qu’il ne s’est rien passé d’autre entre eux, mais encore une fois le chanteur est lié à un acteur international.

Pourtant, la réalité est que Shakira vient de se séparer et elle n’est toujours pas réapparue publiquement pour parler de toutes les rumeurs qui l’entourent. En fait, il est probable qu’elle non plus, puisqu’elle a toujours maintenu un profil bas qui la caractérisait ces années-là. De plus, même dans la déclaration de leur séparation, il n’a pas donné de détails sur ce qui s’est passé et il a seulement demandé « respect de la vie privée”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂