Sam Heughan prend la plus grande déception dans Outlander

Après un an d’attente, Netflix a confirmé il y a quelques semaines que la cinquième saison de Outlander Il arrivera le 11 mai 2021. Alors que les acteurs sont en train de tourner le sixième opus de Starz Play, la chaîne dont est issue la série, le monde se prépare à recevoir les nouveaux épisodes basés sur le cinquième livre de Diana, Gabaldon.







C’est en mai 2020 que Netflix a publié les chapitres de la quatrième partie de Outlander dans sa bibliothèque et, après la fin controversée, les attentes pour la suite de l’histoire qui a Sam Heughan et Catriona Balfe comme protagonistes deviennent de plus en plus grandes. Bien que, pour la tranquillité d’esprit des fidèles, cette fiction ne se terminera pas à la sixième saison, mais on sait déjà que les réalisateurs ont renouvelé avec Starz pour une septième.

Cependant, il semble que pour voir Sam Heughan comme l’interprète de Jamie Fraser agir calmement et naturellement, les fans devront commencer à mieux se comporter. Est-ce que, dans une récente interview accordée à Le Sunday Times, l’acteur a affirmé être très en colère contre les adeptes de la série qui l’a catapulté à une renommée internationale.

Sam Heughan a admis être très en colère contre ses fans. Photo: (Starz)



Au cours de sa conversation avec le média susmentionné, où il faisait la promotion de son livre Clanlands: whisky, guerre et aventure écossaise pas comme les autres, l’Ecossais a exhorté les adeptes à la fois de Outlander aimer Hommes en kilts être plus respectueux des patrimoines culturels de leur pays d’origine. « Ces lieux devraient être partagés par tout le monde et si vous commencez à les démonter pour votre propre gain égoïste, cela n’aide personne du tout.»A-t-il dit en se basant sur la disparition de quelques pierres sur le champ de bataille de Culloden.

Sam Heughan et Tobias Menzies sur le champ de bataille de Culloden. Photo: (IMDB)



Bien que ce ne soit pas tout et Heughan a admis son plus grand souhait pour son livre: «J’espère qu’en le lisant, les gens comprennent l’histoire de ce qui s’est passé et traitent les lieux historiques avec le respect qu’ils méritent». Bien sûr, après avoir clarifié l’épine qu’il a avec ses fans, l’artiste a parlé d’être le nouveau James Bond.

Malgré une carrière de 15 ans, Daniel Craig quitte le poste d’agent 007 et, outre Henry Cavill, l’un des principaux noms du poste est celui de Sam. « Tout acteur qui a enfilé un smoking est ajouté à une liste”, Il a dit et a ensuite fermé: « bien sûr, je le prendrais, tout le monde en profiterait « .