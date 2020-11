Sam Heughan, la star d’Outlander, a joué dans un film de Noël Hallmark – Voici quand et où vous pouvez le regarder

Outlander les fans sont encore à des mois de nouveaux épisodes, grâce à la pandémie. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas profiter de la star Sam Heughan ailleurs. Heughan a non seulement sorti un nouveau livre, mais il est également la vedette d’un film de Noël Hallmark diffusé cette saison des fêtes.

Sam Heughan, vedette de «Outlander» | Rich Fury / WireImage

Sam Heughan a un nouveau livre de road trip écossais intitulé “ Clanlands ”

Le 3 novembre, Heughan et son Outlander la co-star Graham McTavish a publié le livre Clanlands. Selon Parade Magazine, le livre présente le couple explorant «la majesté et les mystères de l’Écosse» avec un camping-car et beaucoup de whisky.

Tout au long du livre, Heughan et McTavish détaillent leurs aventures alors qu’ils parcourent des centaines de kilomètres dans leur pays natal via des promenades en bateau, du kayak, du vélo et de la moto.

Heughan a organisé le road trip pour filmer la prochaine série Starz Hommes en kilts. Le duo a fini par documenter le voyage via Google Docs pour le Clanlands livre d’accompagnement. Pour commencer le road trip, Heughan a programmé une dégustation de whisky à 9h00.

«Je pense que nous avions neuf fûts différents. Rétrospectivement, ce n’était probablement pas la meilleure façon de commencer, mais lorsque je préparais le calendrier, c’était vraiment la seule fois où je pouvais le faire », a expliqué Heughan. «En fait, d’une certaine manière – excusez le jeu de mots – c’est dans l’esprit de toute l’émission télévisée. Nous nous amusions et le whisky est synonyme d’Écosse et de notre culture.

Les stars d’Outlander ont appris qu’elles avaient des habitudes de voyage très différentes

Heughan et McTavish admettent qu’ils se chamaillent comme un vieux couple marié tout au long de la série. Les querelles ont commencé quand ils ont réalisé que Heughan conduirait un camping-car au lieu d’un véhicule de luxe.

Le joueur de 40 ans admet qu’il n’avait pas conduit de bâton depuis longtemps, mais il pense qu’il est un «très bon pilote». Ce qui était irritant pour Heughan, c’était le fait que McTavish demande beaucoup d’entretien et doit manger toutes les deux heures.

«Je ne plaisante pas», dit-il. «L’homme a un métabolisme comme je ne l’ai pas connu. Il peut prendre un petit-déjeuner écossais complet et s’il ne mange plus dans une heure environ, il est en colère. C’est incroyable. Le livre est la vérité, mais nous le développons un peu pour le plaisir. Il est tout à fait le personnage. J’espère que tout le monde fera l’expérience de ses rages de latte à un moment donné.

Ce que Heughan veut vraiment partager avec les fans, c’est sa passion pour son pays d’origine. Après avoir vécu à Londres pendant 12 ans, Heughan dit être retourné en Écosse pour filmer Outlander lui a fait comprendre ce qu’il a à offrir.

La star d’Outlander est dans un film de Noël Hallmark diffusé cette saison des fêtes

Avant de décrocher le rôle de Jamie Fraser sur Outlander, Heughan a décroché quelques petits rôles à la télévision et au théâtre. Un de ses plus grands rôles avant Outlander était dans le film de Noël Hallmark Une princesse pour Noël.

En 2011, Heughan a joué le rôle d’un beau prince aux côtés de ses co-stars Katie McGrath et de l’ancien James Bond, Sir Roger Moore. Selon Just Jared, le film raconte l’histoire d’une femme nommée Jules (McGrath) qui devient le tuteur de sa nièce et de son neveu après la mort de sa sœur et de son beau-frère dans un accident de voiture.

Lorsque Jules, sa nièce et son neveu passent Noël avec la famille de leur beau-frère décédé, elle finit par tomber amoureuse d’un prince (Heughan).

«Je pense que je suis un meilleur acteur maintenant, mais j’adore ce film», a déclaré Heughan. «J’ai travaillé avec Roger Moore. Il est l’une des obligations les plus célèbres et c’était incroyable. Tous ces emplois sont le précurseur de ce que je fais actuellement. J’ai rencontré des gens formidables.

Une princesse pour Noël sera diffusé sur Hallmark Channel aux heures suivantes:

Vendredi 4 décembre 8 h

Vendredi 11 décembre 10 h

Mardi 15 décembre 14 h

Jeudi 24 décembre 10 h

Une princesse pour Noël est également en streaming sur Netflix. Outlander les saisons 1 à 5 sont disponibles sur l’application Starz et Amazon Prime Video.