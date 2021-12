Sam Heughan joue dans le film de vacances le plus regardé de Prime Video et il est méconnaissable

in

Avec l’arrivée de l’étranger à Netflix, Sam Heughan a été immédiatement catapulté à la renommée internationale. L’acteur incarne, dans cette série qui lancera bientôt sa sixième saison, l’incomparable Jamie Fraser. Son personnage est l’un des protagonistes et l’un de ceux qui suscitent le plus de sympathie dans le public en raison de son dévouement envers sa famille, son combat pour l’égalité de son peuple et son niveau de guerrier.

Cependant, autant que ce caractère de l’étranger celui qui s’est converti Sam Heughan Dans une star, la réalité est que l’acteur a d’autres projets à son actif. En fait, maintenant, avec l’arrivée de la saison de Noël, un film est réapparu auquel l’interprète participe et est basé sur les célébrations du réveillon de Noël. Cependant, il convient de noter que, dans ce film, il est méconnaissable.

Il s’agit de Une princesse pour Noël qui est disponible en Vidéo principale. Ce long métrage, dont la première a eu lieu en 2011, met en vedette Katie McGrath et est l’une des romances idéales à profiter en prévision de Noël. Dans le film, Heughan joue le rôle d’un prince qui, petit à petit, commence à se dévoiler malgré l’apparence d’un homme amer gâté par sa richesse.

De quoi s’agit-il? Eh bien, le synopsis de FilmAffinity se lit comme suit : « À l’invitation d’un parent éloigné, Julia voyage avec ses neveux dans un château en Europe à Noël. Là, il rencontrera Ashton, prince de Castlebury et tous deux tombent follement amoureux. Mais le père du prince, le duc arrogant de Castlebury, n’est pas d’accord avec la relation, considérant Julia comme une vulgaire roturière.”.

C’est-à-dire, Sam Heughan Il se lance à nouveau dans une digne histoire romantique pour profiter de Noël. Bien sûr, cette fois, cela vient avec le détail particulier qu’à cette époque il n’avait que 31 ans, mais il ressemblait toujours à un jeune homme beaucoup plus jeune contrairement à maintenant qu’il a déjà 41 ans. Donc, pour les fans de l’acteur , ils ne peuvent pas manquer cette occasion de le voir dans sa plus petite version.

