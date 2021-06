Sam Heughan était presque hors d’Outlander

Ces dernières années, Netflix a réalisé un catalogue de séries historiques mêlant fantastique, drame et temps anciens et, entre toutes, Étranger c’est l’un des plus consultés. Avec cinq saisons déjà disponibles sur la plateforme, la bande dessinée d’après les livres de Diana Gabaldón vient de terminer le tournage de la sixième édition et, après une courte pause pour les acteurs, ils commenceront la production de la septième.

Et, comme les six premiers, la nouvelle saison de Étranger mettra également en vedette Caitriona Balfe dans le rôle de Claire Fraser et Sam Heughan comme Jamie Fraser. Les acteurs, qui ont acquis une renommée internationale pour leurs rôles principaux dans cette bande, continuent d’enchanter les habitants et les étrangers avec leur histoire d’amour qui est arrivée à Starz Play en 2014 et continue d’être aussi digne d’applaudissements que la première fois.

Sam Heughan et Caitriona Balfe seront de retour pour la septième saison. Photo : (Starz Play)



Pourtant, malgré les nombreux compliments que Balfe et Heughan reçoivent chaque jour, il y a eu un moment où l’un d’eux ne s’est pas amusé et, ce n’est ni plus ni moins que l’idole écossaise. En fin de compte, aussi mémorable que soit sa performance dans le drame fictif, Il était sur le point d’être exclu du casting pour une raison un peu inattendue : ses cheveux et sa petite filmographie.

Étant une série basée sur les livres de Diana Gabaldón, la production de Étranger Elle a fait beaucoup participer l’écrivain et, en fait, c’est elle qui a choisi une grande partie des acteurs qui joueraient ses personnages. Est-ce que, étant le créateur original de chacun d’eux, non seulement connaît mieux que quiconque l’essence qu’ils doivent capturer à l’écran, mais aussi les caractéristiques de chacun.

Sam Heughan est à l’origine blonde. Photo : (Getty)



A tel point que lorsqu’elle a appris que quatre jours après avoir commencé à chercher l’emblématique Jamie, les producteurs avaient déjà trouvé celui-ci, elle a été totalement choquée. Mais, selon ce qu’elle a elle-même dit il y a quelques semaines à peine, elle était en voyage lorsqu’ils allaient lui envoyer l’audition de Heughan en vidéo et, par conséquent, elle a décidé de la rechercher sur Google.

« Ils ont dit qu’ils allaient m’envoyer les cassettes de l’audition, mais je voyageais alors j’ai cherché sur Google. À ce stade, il avait peu de films et juste une série d’images fixes étranges – sa page IMDB était étrange« Sont ses mots exacts auxquels il a ajouté plus tard : »C’est un jeune homme magnétique et charmant, et un acteur très caméléon, mais il est différent, physiquement dans tous les aspects et l’un d’eux est qu’il est blond”.

Sam Heughan et Diana Gabaldon. Photo : (Getty)



Bien, il convient de noter que ces mots n’étaient pas les pires, mais plus tard, il a assuré : «Je pensais que c’était très grotesque pour le personnage”. Quoi qu’il en soit, après sept ans à le regarder jouer sa création, Diana Gabaldón est venue adorer Sam Heughan: « maintenant c’est une blague courante entre moi et sam», a-t-il conclu. En fait, non seulement cela, mais quand quelqu’un se propose de critiquer l’acteur pour sa performance en tant que Jamie, elle le défend souvent.