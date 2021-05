Sam Heughan et Graham McTavish se sont séparés?

Tout comme cela est arrivé à Catriona Balfe, Sam Heughan a acquis une renommée internationale depuis Outlander il a été inclus dans le catalogue Netflix. À tel point qu’à l’heure actuelle, les protagonistes de cette série basée sur les livres de Diana Gabaldón sont deux des personnalités les plus recherchées par les producteurs face à un nouveau projet.

Cependant, qui a également obtenu un grand succès avec son passage à travers Outlander C’est, ni plus ni moins que Graham McTavish, qui a donné vie à Dougal MacKenzie pendant les trois premières saisons depuis son assassinat plus tard par Jamie Fraser, c’est-à-dire Sam Heughan. Mais maintenant, après avoir mis de côté le drame Starz Play, l’acteur continue d’ajouter des emplois à sa liste.

Graham McTavish ne cesse d’ajouter des succès. Photo: (Getty)



Non seulement il conduit, aux côtés de Heughan, Hommes en kilts, mais ce sera aussi dans la deuxième saison de Le sorceleur, est susceptible de revenir à Outlander et, à son tour, sa participation au spin-off de Game of Thrones: Maison du Dragon. En fait, lors d’une récente interview que McTavish a assuré: «nous venons de commencer, c’est un très gros projet. C’est cool, mais je ne peux pas dire grand-chose, juste que ça implique beaucoup de dragons».

Sam Heughan et Graham McTavish sont de grands amis. Photo: (Starz)



Il convient de noter que lors de l’entrevue, Graham était avec Sam Heughan, puisqu’ils font tous deux la promotion Hommes en kilts. Bien que, apparemment, sa compagnie n’était pas si flatteuse puisque la star de Outlander Il a avoué sa jalousie à son ami! « Suis-je dans House of Dragon?», L’interprète de Jamie a commencé à claquer entre les blagues.







Et, pour continuer le discours comme une blague, son ancien partenaire Outlander Il a répondu à Heughan: «Pas jusqu’à maintenant. Et j’ai attendu, me demandant où est Sam? Parce que maintenant c’est toujours dans mon contrat», A-t-il souligné. Bien que la conversation amusante entre les acteurs soit due au fait que l’Écossais le plus célèbre a avoué qu’il était apparu à de nombreuses reprises au casting de jeu des trônes: « J’ai fait sept auditions et je suis toujours resté sur le pas de la porte. J’ai dit: les gars, donnez-moi juste une épée».