Sam Heughan et Eiza González : l’amour est-il né ?

Connu dans le monde entier pour son rôle dans Étranger, Sam Heughan Il est actuellement l’un des acteurs du moment. Après avoir incarné le tendre et dévoué mari et guérillero Jamie Fraser, propriétaire terrien des Highlands écossais, l’acteur a récolté différents succès dans son cursus puisque sa grande participation à la série Starz l’a incité à faire partie de différents films d’action.

A tel point que, l’année dernière, Sam Heughan faisait partie du casting de l’un des films les plus discutés de 2020. Il s’agit de Injecté de sang, un long métrage américain de science-fiction réalisé par Dave Wilson, écrit par Eric Heisserer et basé sur le super-héros Valiant Comics du même nom.







Bien que, dans ce film, il y ait une particularité : non seulement c’était la première fois que Heughan partageait un plateau avec un acteur de la stature de Vin Diesel, mais aussi fait de lui un partenaire d’Eiza González. Au-delà du fait que leurs personnages ne sont pas entrés dans une relation amoureuse, ils sont devenus un couple sur le tournage puisque, comme l’ensemble du casting, ils ont passé beaucoup de temps ensemble.

Elle joue KT, l’une des femmes qui se lie d’amitié avec le protagoniste, Vin Diesel et lui, Sam Heughan, donnant vie à Jimmy Dalton. Même si dans Étranger L’acteur avait un rôle tendre vis-à-vis de sa femme et de son environnement, à cette occasion, pour l’artiste tout a basculé : il est grossier, agressif et fait partie d’une organisation militaire.

Sam Heughan et Eiza González avec le reste de la distribution. Photo : (Getty)



Bien sûr, il faut noter que sa relation avec Eiza González n’est pas allée au-delà de l’écran et, de plus, on suppose seulement qu’ils sont amis. Quelque chose de très différent de ce qui est arrivé à sa co-vedette du drame Starz, Caitriona Balfe, qui lui était apparentée plus d’une fois pour plus qu’être mariée à une personne totalement différente de l’idole écossaise.