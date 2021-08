Sam Heughan et Caitriona Balfe sont plus que des amis : en voici la preuve

S’il y a un point clé dans la réussite de ÉtrangerC’est sans aucun doute la chimie de ses protagonistes. Sam Heughan et Caitriona Balfe, qui incarnent les grands Jamie et Claire Fraser, est devenu le couple le plus aimé de la série d’époque. Leur mariage, qui a été causé par le destin et le voyage dans le temps, a montré une passion et un amour rarement vus sur le petit écran.







A tel point qu’avec un lien si incassable et des performances aussi irréprochables dans l’Outlander, de nombreuses rumeurs ont été générées autour des protagonistes. Comme il s’est passé, à plus d’une occasion, Sam Heughan et Caitriona Balfe formaient un couple. Même ainsi, chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion, les acteurs ont pris sur eux de le nier catégoriquement.

C’est pourquoi, dans chaque entretien qu’ils partagent, les deux artistes soulignent leur amitié. Cependant, malgré leurs tentatives, leur lien a complètement changé et ils ne sont plus amis. Qui plus est, cette nouvelle relation entre Heughan et Balfe a été remarquée par ses fans, qui sont devenus fous en l’exposant.

Et, sans plus tarder, il faut noter que désormais leur amitié est dévalorisée car une autre personne prend tous les regards. C’est le fils nouveau-né de Caitriona Balfe, qui a secrètement traversé sa grossesse. Via Instagram, l’actrice a annoncé avoir donné naissance à un garçon et sa co-star dans la série n’a pas hésité à la féliciter.

« Félicitations à vous deux (3). Une belle émotionHeughan a écrit dans le message de Balfe. Et, dans ce commentaire, c’était quand Les félicitations lui sont venues alors qu’il devenait oncle ! En effet, à plus d’une occasion, ils ont pris sur eux de dire qu’ils étaient comme des frères et, par conséquent, désormais des fans de Étranger considérer l’acteur comme le nouveau « oncle Sam”.

Commentaires de Sam Heughan sur le post de Caitriona Balfe.



Pour le moment, il n’y a pas eu de fuite si Sam Heughan Elle a déjà rencontré son nouveau neveu, mais il faut s’attendre à ce qu’après l’intimité de Caitriona pendant sa grossesse, cette première rencontre ne soit pas rendue publique. Pourtant, l’espoir n’est jamais perdu.