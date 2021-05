Sam Heughan et Caitriona Balfe, à nouveau rattrapés par des rumeurs d’amour

Dès lors que Outlander frappé Netflix, Sam Heughan et Caitriona Balfe catapultés à la renommée internationale. Leurs rôles de Jaime et Claire Fraser dans la série ont enchanté les habitants et les étrangers car ils transmettent une chimie rarement vue dans une fiction d’époque aussi grande que cette adaptation des livres de Diana Gabaldón.







Mais c’est précisément pour cette raison que les stars de Outlander ils ont croisé, plus d’une fois, des rumeurs de romance qu’ils étaient pourtant chargés de nier. En fait, qui en a récemment parlé, c’est Heughan assurant qu’en plus d’être amis, ils ont leurs désaccords, tout comme cela arrive à de nombreuses personnes qui se considèrent comme des frères.

Cependant, maintenant, des doutes sur leur véritable relation ont refait surface depuis, ils ont eux-mêmes révélé un moment très intime qu’ils avaient passé hors du plateau. En raison de la pandémie de coronavirus, la sixième saison a dû être retardée plus que prévu, donc pour réduire l’attente, Starz Play a décidé de publier Outlander fin de série d’été où le dernier chapitre a été réalisé précisément par Caitriona et Sam.







À ce moment-là, en plus de parler de ses protagonistes et de ce qui s’en vient dans la sixième saison, Heughan est venu avouer qu’il lisait le sixième livre de Gabaldon. « J’en suis à mi-chemin et c’est très intéressant de voir ce que les scénaristes ont fait et où nous allons. Quand on la quitte à la cinquième saison, toute la famille est fracturée, ensemble, mais fracturée et je pense que Claire doit encore se remettre un peu plus.« Dit le protagoniste.

Cependant, ils ont également partagé des détails personnels sur leur vie et leur relation hors caméra, mais c’est leur déclaration à propos d’un moment très spécial qui a attiré beaucoup d’attention des fans. « Moi et deux de mes co-stars avons passé une nuit de cocktails à distance sociale. Nous sommes allés chez Cait avec Sophie Skelton, nous étions dispersés dans le jardin et nous nous sommes relayés pour faire des cocktails, mais je ne me souviens pas du reste de la nuitDit Sam Heughan.

Sam Heughan, Caitriona Balfe et Sophie Skelton. Photo: (Getty)



Cependant, celle qui a ajouté plus d’intimité à la déclaration était Caitriona elle-même puisqu’elle a mis tout le blâme sur son partenaire. « Je peux compter que nous avons eu trois cocktails et je ne pense pas qu’aucun de nous ne se souvienne de ce qui s’est passé après le troisième parce qu’un certain Sam Heughan préparait les boissons.« , Il a dit.