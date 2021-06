Sam Heughan est venu sur TikTok avec une vidéo du tournage d’Outlander

Sam Heughan bénéficie d’un cadeau qui le trouve comme l’un des acteurs les plus aimés à la télévision, pour jouer Jamie Fraser au Étranger. Cette série populaire peut être vue via Starz Play, mais elle a fait un bond de reconnaissance lorsqu’elle a atterri sur le service de streaming Netflix. L’acteur est très actif sur ses réseaux sociaux et maintenant il est venu sur TikTok avec une vidéo très spéciale.

Il y a une semaine, il a été confirmé que le programme basé sur les romans de Diana Gabaldón a terminé le tournage de son sixième volet, après une année compliquée par la pandémie de coronavirus. L’interprète faisait partie de l’annonce sur son compte Twitter officiel et a reçu des messages d’affection de ses followers.

Dans les dernières heures, l’actrice écossaise Lauren Lyle a partagé une série de photos prises dans les coulisses de la sixième saison, où nous avons pu observer plusieurs acteurs dans leurs tenues caractéristiques de la série. Maintenant, pour ne pas être laissé pour compte, Sam faisait partie d’une vidéo TikTok amusante à ne pas manquer. Regardez-le ici !

Le clip a été posté par John chasseur cloche, qui incarne Young Ian dans la fiction et met généralement en ligne le contenu des tournages sur les réseaux sociaux : « DING – nous avons terminé S6 », a écrit. Ici, nous pouvons observer Heughan portant sa tenue du 18ème siècle et se changeant dans sa tenue moderne. Dans les commentaires, les fans ont demandé un compte personnel de Sam, mais pour l’instant, il n’est maintenu que sur Twitter et Instagram.

Avec l’annonce de l’aboutissement des enregistrements de le sixième versement, ils ont également signalé que ce sera le plus court à ce jour, mais il y aura un premier épisode de 90 minutes. En outre, la septième saison est déjà confirmée et ils ont révélé qu’elle sera plus étendue, avec 16 chapitres. Ils n’ont toujours pas de jour d’ouverture précis, mais on sait que reviendra début 2022.