Sam Heughan d’Outlander parle de sa nouvelle grande passion

Outlander est devenu l’un des grands événements de la télévision ces dernières années et cette reconnaissance a augmenté lorsqu’il est entré dans le catalogue du service de streaming Netflix. Qui a également fait grandir son nom était Sam Heughan, qui joue le protagoniste Jamie Fraser, mais en plus d’agir et d’adapter les romans de Diana Gabaldon, a une autre passion. De quoi s’agit-il?

Actuellement, ils viennent de filmer le sixième saison de la fiction, dont nous avons des photos des coulisses et quelques détails importants. Pour le moment Il n’a pas de date de lancement exacte sur la plate-forme Starz Play, mais ils ont signalé qu’il arrivera au début de 2022.. Pendant ce temps, l’interprète exécute son programme Hommes en kilt et cela fait partie de un projet personnel.

En plus de le voir sur le petit écran, a une entreprise de whisky appelée L’édition « Spirit of Home » de Sassenach. Il s’agit de la première offre de Great Glen Company, qui a été créé pour « se spécialiser dans la distillation de spiritueux uniques ». Dans une conversation avec Mile carré, où le magazine dans lequel il est apparu a vendu plus de numéros à l’échelle internationale que tout autre numéro en 16 ans du média, a fait référence à cela.

« Cela a été inspiré par les nombreux clichés et voyages sur place, loin de chez moi. Je voulais créer quelque chose qui évoquerait un sentiment de « maison », peu importe où vous vous trouviez. Des saveurs qui évoquaient la chaleur et « un câlin dans le verre » pour résonnent avec le sentiment de l’Ecosse. « Peu importe où j’étais, l’Ecosse était avec moi … » « , a-t-il assuré. Continu: « Nous voulions partager ce sentiment et cette joie avec les autres, et c’était aussi vraiment l’inspiration pour le nom. ».

Au cours de l’entretien, on lui a demandé comment cette idée avait commencé et il a répondu : « Plusieurs distilleries et marques m’ont approché pour devenir essentiellement un ambassadeur ou une marque privée de leur whisky. Mais j’ai vu une lacune sur le marché, un whisky écossais mélangé, qui pourrait rivaliser avec les nouveaux mélanges asiatiques, mais aussi être essentiellement écossais, mais équilibré et accessible ».







Enfin, il a déclaré que le whisky va avec tout et, en riant, il dit aussi que il gère mieux l’alcool que Graham McTavish: « Certainement. Graham est un fan de vin blanc, mais après quelques minutes, il s’envole. ». Ce projet a également joué contre, pas lui, mais ses fans, car beaucoup ont été arnaqués pour avoir inventé l’entreprise, mais c’était quelque chose de faux.