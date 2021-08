Sam Heughan d’Outlander a montré sa forme physique en vacances au Mexique

Sam Heughan est devenu une star de la télévision grâce à son rôle de Jamie Fraser dans Étranger, une série qui a commencé à être diffusée en 2014 et dont nous attendons actuellement sa sixième saison. Après avoir terminé le tournage, au milieu de la pandémie de coronavirus, l’acteur a fait une pause et s’est éloigné pour prendre des vacances bien méritées. Il a récemment utilisé ses réseaux sociaux pour se montrer et a montré sa grande condition physique pour ses partisans.

Les fans de l’adaptation de la saga romane de Diana Gabaldon attendent les nouveaux épisodes, mais pour le moment il n’y a pas de grande nouvelle, à part quelques photos des coulisses et un court synopsis. La date de sortie n’a pas non plus été annoncée, mais ils ont déclaré qu’elle serait prête au début de 2022.

Actuellement Sam est en Amérique latine, plus précisément au Mexique, passant quelques semaines sur les plages des Caraïbes et les destinations qu’il a choisies pour son autre passion, les boissons régionales. « Une journée incroyable avec de bons amis. Ensemble pour la tequila et les motos »Il a écrit dans l’une des nombreuses publications sur son profil Instagram officiel.

Dans une démonstration claire qu’il profite du temps pour faire ce qu’il veut, ce dimanche il a de nouveau utilisé le réseau social pour poster une photo de lui montrant sa grande forme physique et soulevant des poids. « J’ai réussi à faire de l’exercice, à la fin de mon voyage au Mexique… DANS LA JUNGLE !? », étaient ses mots. Regarde l’image!

L’image est sur son compte officiel depuis quelques heures et Il a déjà plus de 250 000 likes et des milliers de commentaires en référence à son apparence. Selon cette publication, il s’agit de ses derniers moments en terres mexicaines et retournera en Ecosse pour poursuivre ses projets, Quoi Étranger, la deuxième saison possible de Hommes en kilt et sa gamme de whisky.