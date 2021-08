Sam Heughan contre les arnaques : la demande à ses fans

Grâce à son rôle de premier plan dans Étranger, où il incarne Jamie Fraser, Sam Heughan Il est devenu l’une des personnalités les plus importantes de ces dernières années. Depuis que la série, basée sur les livres de Diana Gabaldón, a atteint Netflix, son nom est devenu mondialement connu et, en fait, l’acteur est aujourd’hui l’un des plus recherchés pour différents emplois.

Sam Heughan est l’un des acteurs du moment. Photo : (Starz)



C’est pourquoi, comme le succès de Étranger, aussi Sam Heughan augmenté son nombre de fans. D’ailleurs, le compte Instagram de l’acteur en est la plus belle preuve puisque, depuis que la série rayonne dans le monde entier, ses followers ont augmenté de 80%. Son rôle de Jamie l’a fait enchanter des milliers de personnes puisque ce personnage est un homme qui allie tendresse, amour et dévouement pour sa femme avec sa personnalité de leader qui recherche toujours le bien-être de son clan.

Et, comme pour sa relation avec Caitriona Balfe, les qualités du personnage joué par Heughan ont transcendé l’écran au point qu’aujourd’hui il est considéré comme l’un des hommes les plus respectés et les plus aimés de l’industrie. Même si, Depuis quelque temps déjà, l’Écossais souffre d’abus de fanatisme puisqu’il y a une personne qui s’est fait passer pour lui, escroquant des milliers de fans, leur demandant de l’argent à des fins différentes.

Sam Heughan et ses fans se sont fait arnaquer. Photo : (@samheughan)



C’était entre 34.000 et 36.500 livres l’argent qu’a obtenu cette personne, qui aurait piraté les réseaux de Sam. A tel point que, à l’époque, l’interprète a exprimé son malaise et s’est même excusé auprès des femmes concernées, mais maintenant, Il a de nouveau fait une demande désespérée à ceux qui le suivent.

« Soyez prudent sur les réseaux. Il existe de nombreux escrocs. Je ne lui enverrais jamais de message sur Instagram / Twitter / Whatsapp / Google Hangout pour lui demander de l’argent. Si ce n’est pas vérifié, ce n’est pas moi« , a écrit Sam Heughan sur leurs histoires Instagram. Cette demande désespérée vient pour que ses fans soient prudents lorsqu’ils répondent aux messages ou croient tout ce qu’ils voient sur les réseaux.

Ordre de Heughan.



En fait, cela coïncide avec le premier message de l’artiste lorsqu’il a assuré que ce qui se passe sur les réseaux « c’est un problème”. La vraie raison de ce post est encore inconnue, mais c’est probablement une coïncidence avec ce qui s’est passé en 2018 avec l’escroc se faisant passer pour lui.