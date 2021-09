Sam Heughan a une passion qui l’éloigne d’Outlander

Grâce à Étranger, Sam Heughan catapulté à la renommée internationale. Depuis que la série a été lancée par Netflix, son nom a commencé à parcourir le monde. Est-ce que son rôle de Jamie Fraser l’a condamné non seulement comme l’un des meilleurs acteurs, mais aussi comme l’un des hommes de premier plan de l’industrie. Chevalier, guerrier et libre sont quelques-unes des caractéristiques qui définissent son caractère.







Cependant, Sam Heughan Il a également la capacité de lâcher le drame de Étranger passer à l’action comme avec SAS : L’ascension du cygne noir. Ce film est sorti en 2018, mais il est sorti sur Netflix il y a quelques jours à peine et c’est déjà un succès. Démontrant sa polyvalence, cet Écossais a une nouvelle fois enchanté ses fans avec ses projets.

Mais, il convient de noter que, malgré son excellence dans l’industrie, Heughan a une passion et cela n’a rien à voir avec le jeu d’acteur. En effet, même si son personnage le plus connu fait partie d’un drame d’époque, il fait partie de la décennie actuelle et est assez à jour. A tel point que son véritable amour n’est pas devant les écrans, mais à moto !

Oui, curieusement, Sam aime beaucoup parcourir tous les pays qu’il visite sur deux roues. En effet, les highlands écossais dans lesquels il passe de nombreuses heures à filmer ont été parcourus de bout en bout à moto. Avec Sophie Skelton, ils ont fait un beau voyage avec les motos. Aussi, il y a quelques heures, il a partagé une autre carte postale sur ses réseaux dans laquelle on le voit dans son véhicule.

« J’ai marché sous le soleil de Californie Rien de mieux que de conduire ces motos incroyables, avec de la bonne musique et un paysage épique», a écrit l’acteur sur Instagram. Et, accompagnant cette phrase, il a publié une photographie dans laquelle on le voit très heureux au sommet d’une gigantesque moto, qui est déjà devenue quelque chose de typique de lui.

Rappelons que Sam est actuellement en vacances après avoir terminé le tournage de la sixième saison de Étranger. Bien qu’il ait un emploi du temps chargé, l’acteur ne reviendra sur le ring que l’année prochaine lorsque débuteront les enregistrements de la septième saison de cette série. Bien sûr, pour le moment, il reste concentré sur la promotion de son whisky et des livres qu’il a publiés avec Graham McTavish.