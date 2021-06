Sam Heughan a suscité l’agacement de ses fans : Pour quelle raison ?

Grâce à sa participation à Outlander et à l’arrivée subséquente de la série sur le service de streaming Netflix, Sam Heughan est devenu l’une des célébrités préférées des téléspectateurs. C’est pourquoi ses fans suivent ses traces dans chacun des projets auxquels il participe, comme son autre spectacle, Hommes en kilt, qui vient de dire au revoir. Cependant, ils vous font part de leur mécontentement pour une raison importante.

Ce spectacle le fait avancer avec Graham McTavish, qui était son partenaire dans les adaptations des romans de Diana Gabaldon en tant que Dougal McKenzie. Dans cet espace on voit le duo voyager à travers l’Ecosse à la rencontre d’artisans et de producteurs de la nation. Aussi On les voit vêtus du Kilt traditionnel et parler d’histoire, pour ceux qui ne connaissent pas la culture écossaise.

« La fin de Men in Kilts est là. Tout ce que nous explorons, les expériences et ce que nous consommons nous a conduits à ce moment. Racontez-moi vos expériences préférées « , L’acteur a publié sur son compte Instagram officiel, bien qu’il ait déjà prévenu qu’il souhaitait une deuxième saison : « Nous avons à peine effleuré la surface là-bas », a-t-il remarqué il y a quelques semaines.

Cependant, ses partisans lui ont montré leur agacement à l’interprète de Jamie Fraser pour une raison qui leur tient à cœur : Men in Kilts n’est pas encore disponible dans différents pays du monde, ils manquent donc leur expérience et n’ont aucun moyen de la voir. « J’attends patiemment en Allemagne »; « Attendre patiemment aux Pays-Bas »; « On n’en a pas en France »; « Tu es un spettacolo… Mais en Italie ? »; étaient quelques-uns des commentaires.

Pour le moment le programme n’est pas disponible en dehors du Royaume-Uni, bien qu’il s’agisse d’une production de Starz joue, plate-forme qui se trouve dans différentes parties du monde. Dans les réseaux sociaux du compte Amérique latine (@StarzPlayLatam) Il y a généralement des messages demandant des hommes en kilts, mais la réponse est toujours qu’il n’y a pas encore de nouvelles.