Sam Heughan a révélé que pour son rôle de Jamie Fraser dans Outlander, il reçoit des messages indécents d’autres célébrités

in

célébrités

jamie fraser Il est le protagoniste incontesté de Étranger et est parfaitement interprété par Sam Heughan qui a captivé des milliers de fans à travers le monde, dont certaines célébrités. Qui a écrit des messages indécents à l’acteur ?

©IMDBSam Heughan comme Jamie Fraser

que deviendrait Étranger sans Sam Heughan ? est peut-être une question à laquelle aucun fan ne peut trouver de réponse. L’acteur est venu à cette série basée sur Les livres de Diana Gabaldon en 2014, tout comme la première saison a été créée. Et, même si l’auteur original ne le voulait pas comme jamie fraserpetit à petit, il a su gagner à la fois son cœur et celui de milliers de fans à travers le monde.

A tel point qu’après huit ans à donner vie à jamie fraser il est impossible d’imaginer Étranger sans votre présence. En fait, à chaque édition qui sort, par exemple dans la sixième, elle devient la plus aimée de la bande. Eh bien, son rôle de guérillero, de propriétaire terrien et d’amoureux de sa famille est le plus important de la fiction. C’est pourquoi quand la production originale de Starz a traversé les frontières, l’interprète a été catapulté à la renommée internationale.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Sam Heughan Non seulement il a conquis le cœur de milliers de fans, devenant non seulement son idole, mais aussi son amour platonique. En effet, comme il l’a lui-même avoué, il a également captivé certaines personnes célèbres et la preuve en est qu’elles le remplissent de messages sur son profil Instagram officiel. Bien que, dans une interview avec Variété Il a avoué que bon nombre de ces messages qu’il reçoit provenaient de personnes célèbres.

Bien sûr, comme tout gentleman, Heughan n’a pas avoué qui sont les femmes qui lui écriventmais il en a envoyé un au front : Rita Wilson, épouse de Tom Hanks. Bien que, pour la tranquillité des fans, à son sujet, elle a avoué qu’elle ne l’avait félicitée que pour son interprétation de jamie fraser. « Je l’ai rencontrée dans une émission. Je crois que Étranger C’est surtout du bouche à oreille, les gens en parlent. C’est génial à quel point c’est populaire, surtout en Amérique, il semble être peut-être plus populaire que d’autres endroits», a-t-il commencé à expliquer.

Et puis il a assuré que sa rencontre avec Rita Wilson cela s’est passé dans Le spectacle tardif avec james cordon, où elle l’a félicité et lui a assuré qu’elle adorait la série. C’est-à-dire probablement la femme de Hank être l’un des nombreux fans qui est devenu accro à Étranger dans sa sixième saison et attendra le septième. La prochaine édition n’a pas encore de date de sortie, mais les acteurs y travaillent déjà.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂