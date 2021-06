Sam Heughan a révélé des détails et des indices pour la saison 6 d’Outlander

Étranger C’est l’une des séries qui a gagné le plus de reconnaissance ces dernières années, grâce à sa diffusion sur Starz Play et STAR Premium, mais sans aucun doute une grande partie de cette popularité a été obtenue en rejoignant le catalogue du service de streaming Netflix. Nous avons actuellement cinq saisons, en attendant le numéro six, qui est déjà entièrement tourné. Son protagoniste, Sam Heughan, a donné des détails intéressants. C’est ce qu’il dit !

Le tournage du sixième volet a été compliqué, comme d’autres productions tout au long de 2020, en raison de la pandémie de Coronavirus. Pendant les enregistrements, ils ont eu plusieurs suspensions, pour divers cas, mais le plan mis en œuvre par le créateur du programme, Ronald D. Moore, était de protéger le plateau avec son propre laboratoire anti-Covid-19, dans lequel ils ont dépensé plus de 200 000 dollars. .

« Construire un foyer dans le Nouveau Monde n’est en aucun cas une tâche facile, en particulier dans la campagne sauvage de la Caroline du Nord, et peut-être plus important encore, pendant une période de bouleversements politiques dramatiques. Les Frasers luttent pour maintenir la paix et prospérer au sein d’une société qui , comme Claire le sait bien, marche sans le savoir vers la Révolution. Dans ce contexte, qui annonce la naissance de la nouvelle nation américaine, Claire et Jamie ont construit une maison ensemble sur Fraser’s Ridge. Maintenant, ils doivent défendre cette maison, établie sur des terres concédées par la Couronne, non seulement des forces extérieures, mais aussi des luttes et des conflits croissants dans la communauté dont ils ont la charge « dit le synopsis proposé par Variété.

L’interprète de Jamie Fraser s’est exprimée sur le podcast Juste les faits et là il a été consulté pour la saison 6 : « Je suis vraiment content de cette saison. On dirait presque une ambiance occidentale précoce. Et, vous savez, nous nous préparons pour la guerre d’indépendance. Évidemment, il y a le voyage dans le temps et tous les autres éléments aussi. « , avancement.







À la fin du tournage, ils ont confirmé que ce sera l’épisode le plus court, avec seulement huit épisodes, et à ce sujet Sam Heughan condamné : « Cela ressemble à une petite mais puissante saison. ». Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie exacte, mais on sait que le sixième volet de la série arrivera début 2022 à Starz Play, et si vous le regardez sur Netflix, vous devrez attendre la mi-2023.