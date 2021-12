Sam Heughan a publié un message troublant en embrassant une actrice non étrangère

Grâce à l’étranger, Sam Heughan il a été catapulté à la renommée internationale immédiatement. La série, basée sur les livres de Diana Gabaldón, raconte l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser, qui ont croisé leur chemin à travers le destin et le voyage dans le temps. Le personnage joué par l’acteur est l’un des plus aimés et respectés de cette fiction qui a tant de succès dans le monde.

Tel est ainsi Sam Heughan Il est actuellement l’un des acteurs les plus recherchés par différentes productions cinématographiques pour jouer dans ses nouvelles créations. Bien que oui, il est toujours le grand protagoniste de l’étranger Et, en fait, la sixième saison de la série sera diffusée le 6 mars, elle a déjà de nombreux projets à son actif. Parmi eux se trouve le film SAS : notice rouge, un film désormais disponible sur Netflix.

De quoi s’agit-il? Le résumé officiel de SAS : notice rouge Il dit: « Lors d’un voyage de Londres à Paris avec sa petite amie, un agent des forces spéciales doit passer à l’action lorsque des mercenaires armés s’emparent du train”. C’est-à-dire que le film englobe le drame, l’action, mais en même temps un iota de romance puisqu’il capture l’histoire d’amour entre le personnage de Sam Heughan, Tom Buckingham, et sa petite amie, le Dr Sophie Hart qui est jouée par Hannah John-Kamen.

Le film est relativement nouveau et donc Heughan continue de la promouvoir sur son compte Instagram.. En fait, il a récemment posté une carte postale d’une des scènes du film. On y voit l’interprète sur le point d’embrasser sa petite amie fictive et a fait beaucoup de sensation, mais pas parce qu’il est très près de la bouche de son collègue, mais à cause de ce qu’il a écrit pour l’accompagner.

« Trouver quelqu’un qui te regarde comme un bon psychopathe regarde… quelqu’un qui aime» C’est la phrase que l’artiste a partagée. Et, bien que cela ait semblé très étrange à tous les fans que l’interprète ait publié cet écrit, la vérité est qu’il fait référence à l’intrigue du long métrage. En effet, pour SAS, Sam Heughan il s’est complètement dissocié de personnages attachants comme Jamie Fraser et incarne quelqu’un avec une psychologie plus compliquée.

Tom Buckingham est l’un des personnages les plus difficiles que Heughan ait jamais joué, et il l’a dit lui-même dans une interview avec Digital Spy. « C’est un personnage vraiment intéressant à étudier», a-t-il assuré devant le même média. Et, il convient de noter que ce rôle lui a fait changer complètement le paradigme et l’essence qu’il avait montré à l’écran.

