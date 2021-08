Sam Heughan a choisi sa co-star idéale et ce n’est pas Caitriona Balfe

Sam Heughan et Caitriona Balfe forment actuellement l’un des couples les plus aimés de la fiction, en raison de ce qui a été fait dans Étranger, où ils incarnent Jamie et Claire Fraser. Les fans remarquent dans la série la grande chimie qu’ils ont, quelque chose qui a traversé l’écran et les a amenés à être de grands amis. Compte tenu de cela, la réponse de l’acteur à la question de savoir qui serait son co-protagoniste idéal est étrange. Qui as-tu choisi ?

Comme nous l’avons mentionné, leur relation va au-delà du plateau d’enregistrement, et c’est quelque chose qu’il a clairement indiqué dans son livre : « Caitriona et moi avons fait ce merveilleux voyage ensemble pendant près de sept ans. C’est pourquoi en elle j’ai non seulement eu une co-star brillante et sensible, mais aussi un ami fidèle « . Il a également assuré : « Elle est devenue une sœur et une meilleure amie, nous nous consultons toujours et je pense que cela rend la série excellente. ».







Pour sa part, Balfé Il a récemment expliqué comment leur amitié a commencé lors du tournage de l’adaptation des romans de Diana Gabaldon : « Dès le premier jour, notre test d’écran ensemble était une lecture de chimie et tout le monde attendait de voir comment nous allions nous comporter ensemble. ». Puis il ajouta : « Je pense que nous avons une approche très similaire de la vie et du jeu d’acteur, et nous aimons nous engager pleinement. ».

Comme nous savons, Sam Il est très actif sur ses réseaux sociaux, où il partage des messages importants et des photos de ses vacances, comme les dernières au Mexique. Dans ce cas, il a utilisé son profil Twitter officiel, où il compte plus de 700 000 abonnés, pour répondre à la question : « Qui est la co-star girl de tes rêves ? », auquel il répondit par une exclamation : « Cher !!!! », induisant ses fans à croire qu’il allait mentionner Caitriona.

L’échange avec ses fidèles a eu lieu grâce à une promotion de son dernier projet, SAS : L’ascension du cygne noir de Netflix, où le public pouvait lui poser des questions sous le hashtag « #Demander à Tom ». Si le choix de Heughan a le plus surpris, il est raisonnable de penser qu’il a déjà été lié dans des productions avec de grands artistes musicaux, comme Céline Dion dans le film. Texte pour vous.